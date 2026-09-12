Un hombre camina completamente desnudo por la TF-1 a plena luz del día

Un hombre ha transitado completamente desnudo durante la mañana de este sábado por el margen de la autopista del Sur (TF-1), a la altura de la localidad de Tabaiba, en el municipio de El Rosario y en sentido sur.
El suceso fue grabado en vídeo por varias personas que esperaban en la parada de guaguas ubicada en ese tramo de la vía, quienes presenciaron cómo el individuo caminaba por el borde del asfalto sin ropa y a plena luz del día.
En las imágenes difundidas se observa al hombre desplazándose por el arcén de la TF-1 mientras el tráfico rodado continuaba circulando por la autopista. Por el momento no han trascendido datos sobre la identidad de esta persona ni las causas que motivaron su presencia en la vía en esas condiciones.
Sorpresa entre los usuarios de la guagua
El incidente generó sorpresa entre los usuarios del transporte público y los conductores que transitaban por la zona de Tabaiba en ese instante. Las personas presentes en la parada de guaguas registraron la escena con sus teléfonos móviles desde la marquesina.
La presencia de peatones en las autopistas está prohibida por la normativa de tráfico debido al riesgo de atropello y al peligro que representa para la circulación.