Un motorista, hospitalizado tras colisionar contra un coche en Santiago del Teide

Un motorista ha resultado herido en la tarde del viernes 11 de septiembre tras sufrir un choque frontal contra un turismo en la avenida Marítima Puerto de Santiago, en el municipio de Santiago del Teide, en la Isla de Tenerife. El accidente movilizó a los recursos de emergencias del Gobierno de Canarias tras registrarse la alerta a las 19:16 horas.
El afectado presenta diversos traumatismos de carácter moderado y fue trasladado en una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC) hasta el Hospital Universitario Hospiten Sur.
El incidente se produjo en una de las principales vías costeras del sur de Tenerife, cuando la central del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 Canarias recibió el aviso del choque violento entre ambos vehículos.
Asistencia sanitaria y diligencias policiales en Santiago del Teide
Tras clasificar la llamada de auxilio, el coordinador del SUC movilizó de inmediato el recurso sanitario para atender al varón en el mismo lugar de la colisión. Los sanitarios procedieron a su estabilización sobre el asfalto antes de efectuar su traslado al centro hospitalario de referencia en el sur de la Isla.
En la zona del suceso intervinieron también agentes de la Policía Local de Santiago del Teide, quienes se hicieron cargo de regular el tráfico de la avenida Marítima y de instruir las correspondientes diligencias para esclarecer las causas exactas del accidente.