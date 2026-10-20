Absuelto un acusado de violación en Tenerife por desconocerse el grado de inconsciencia de la víctima

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha absuelto a un hombre acusado de cometer una agresión sexual durante los carnavales de La Orotava de 2023, al considerar que no ha sido posible determinar si la mujer que lo denunció prestó su consentimiento ni cuál era su grado de conciencia en el momento de los hechos.
La sentencia señala que la ingesta de alcohol y el posible consumo de otras sustancias dificultan establecer las circunstancias en las que se produjeron las relaciones sexuales.
Los hechos ocurrieron la noche del 19 al 20 de febrero de 2023, cuando el acusado, la denunciante y otras dos personas se encontraban en una vivienda celebrando las fiestas.
La mujer sostuvo que el acusado se había aprovechado de su estado para mantener relaciones sexuales con ella.
El procesado, por su parte, declaró que fue ella quien tomó la iniciativa y que ambos se retiraron a un dormitorio, donde, según su versión, se quedaron dormidos.
Durante el juicio también se examinaron las declaraciones de los otros dos presentes y un audio que, según uno de los testigos, recogía un reconocimiento parcial de los hechos por parte del acusado.
La vista incluyó asimismo testimonios sobre un conflicto relacionado con la vivienda que ocupaba el procesado y las circunstancias en las que se presentó la denuncia.
El tribunal considera acreditado que ambos mantuvieron relaciones sexuales, a partir de las pruebas de ADN ratificadas por los peritos.
Sin embargo, señala que no se apreciaron lesiones ni signos de forcejeo y que la mujer había ingerido una cantidad importante de alcohol.
Ante la imposibilidad de determinar las circunstancias necesarias para acreditar el delito, la Audiencia ha acordado la absolución del acusado.