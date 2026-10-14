Abubukaka celebra en noviembre sus veinte años en los escenarios

Abubukaka cumple 20 años y lo celebra como mejor sabe: con humor y un viaje por sus creaciones. Durante el próximo mes de noviembre, la compañía pondrá en escena una programación especial que incluirá actuaciones en Tenerife y Gran Canaria, la presentación del libro No somos nadie pero ustedes tampoco (20 años de Abubukaka) y una exposición que se inaugurará el día 23 de noviembre, fecha exacta de su aniversario.
Desde el año 2006, Abubukaka ha construido un universo de sketches, personajes y situaciones disparatadas que ha llevado a teatros y plazas de toda Canarias y de parte de la península ibérica. La compañía ha realizado una media de 60 actuaciones por temporada, que reúnen a unos 25.000 espectadores.
A esta trayectoria escénica se suma una comunidad de más de 200.000 seguidores en sus diferentes redes sociales, donde sus creaciones audiovisuales alcanzan cinco millones de reproducciones al año.
El espectáculo 20 años de Abubukaka se representará los días 2, 3, 9 y 10 de noviembre en el Teatro Leal de La Laguna, y los días 12 y 13 de noviembre en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria.
Un viaje caótico
La propuesta plantea un viaje caótico y lleno de humor por las dos décadas de la compañía, desde sus inicios hasta sus creaciones más recientes. El grupo recuperará los sketches, personajes y locuras que han definido su estilo irreverente, mezclando nostalgia, parodia y giros inesperados.
Además, el 18 de noviembre, la Fundación CajaCanarias acogerá la presentación de No somos nadie pero ustedes tampoco (20 años de Abubukaka), un libro escrito por Paco Sánchez y diseñado, maquetado y editado por Rayo 52. La publicación reúne imágenes, anécdotas y datos imprescindibles para comprender la naturaleza orgánica de Abubukaka y recorrer los 20 años de su historia.
De igual modo, el 23 de noviembre se inaugurará la exposición 20 años en la tienda de Abubukaka, situada en la calle Heraclio Sánchez, 27, en La Laguna.
La muestra reunirá objetos, prendas y fragmentos de manifiestos fundacionales de la compañía, ofreciendo al público un acercamiento a su historia a través de los elementos que han acompañado su recorrido. La inauguración incluirá la venta y firma del libro, un copioso cóctel y las demás ocurrencias que puedan surgir hasta entonces.