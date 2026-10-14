Tres accidentes complican el tráfico en Tenerife: dos motoristas heridos y largas colas en la TF-5

Un motorista ha resultado herido este miércoles, 14 de octubre, en un accidente de tráfico ocurrido en la autopista TF-5, a su paso por La Laguna y en dirección a Santa Cruz de Tenerife.
La colisión, en la que se vieron implicados varios coches y una motocicleta, ha provocado importantes retenciones durante la mañana.
El siniestro se produjo a las 07.38 horas, en el kilómetro 7 de la TF-5, a la altura del Pabellón Santiago Martín, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.
El afectado es un hombre que, en el momento inicial de la asistencia sanitaria, presentaba un traumatismo en la cadera de carácter moderado, salvo complicaciones. Tras ser atendido por el Servicio de Urgencias Canario (SUC), fue trasladado en una ambulancia de soporte vital básico a un centro hospitalario.
Hasta el lugar también se desplazaron agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local. Los efectivos policiales se encargaron de realizar el correspondiente atestado para esclarecer las circunstancias del accidente.
Largas retenciones en la TF-5 hasta La Matanza
El accidente ha provocado importantes problemas de circulación en la autopista del norte de Tenerife, especialmente en dirección a Santa Cruz.
Aunque la zona donde se produjo la colisión ya se encontraba despejada, las retenciones continuaban afectando a la vía más de dos horas después del siniestro.
Según las últimas informaciones disponibles, a las 10.00 horas las colas se extendían desde las inmediaciones del Aeropuerto de Tenerife Norte hasta La Matanza de Acentejo.
La acumulación de vehículos mantenía las dificultades para circular por esta carretera, pese a que el accidente ya no obstaculizaba directamente la calzada.
Otros dos accidentes complican la circulación en Tenerife
A este siniestro se suman otros dos accidentes de tráfico registrados a primera hora de este miércoles en Tenerife, que también han provocado dificultades en la circulación.
El primero ocurrió a la altura del Hospital del Mojón. Según la información disponible, el accidente no dejó personas heridas.
El segundo se produjo en la carretera TF-28, en el municipio de El Rosario, concretamente en el kilómetro 9, a la altura del polígono de El Chorrillo.
En este caso, un camión y una motocicleta se vieron implicados en una colisión que requirió la intervención de los servicios de emergencia. El motorista resultó herido, aunque por el momento no han trascendido más detalles sobre la gravedad de sus lesiones.
La coincidencia de estos incidentes durante las primeras horas de la jornada ha complicado la circulación en distintos puntos de la Isla.
Se recomienda a los conductores extremar la precaución y mantener la distancia de seguridad ante las retenciones.