Alejandro Amenábar recogerá el Premio Isla Calavera de Honor

Tesis (1996), la ópera prima de Alejandro Amenábar y uno de los títulos más emblemáticos del cine español de los años 90, será protagonista de una sesión especial en la décima edición del Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna Isla Calavera, que se celebrará del 6 al 15 de noviembre.
El cineasta ganador del Premio Óscar acudirá al festival para celebrar el 30º aniversario de su debut y recibir en el Teatro Leal el Premio Isla Calavera de Honor, en reconocimiento a su contribución al cine de género. Lo hará acompañado por Eduardo Noriega, uno de los protagonistas de la película, quien ya fue distinguido con este galardón en 2023.
Ambos participarán en un coloquio tras la proyección de una copia remasterizada, una versión que permitirá redescubrir la película con una renovada experiencia de imagen y sonido y compartir con el público recuerdos del rodaje, la recepción y el impacto de una
obra que continúa siendo una referencia del thriller español.
La proyección especial de Tesis tendrá lugar el viernes 13 de noviembre en Multicines Tenerife (Centro Comercial Alcampo, La Laguna), sede de proyecciones del Festival Isla Calavera. La sesión permitirá reencontrarse con una obra que hizo de la sugerencia, la incertidumbre y el miedo a lo que permanece fuera de campo algunas de sus principales herramientas narrativas, junto a su director y uno de sus actores protagonistas, tres décadas después de su estreno.
Con una intriga universitaria en torno a la fascinación por las imágenes violentas, Tesis conquistó tanto al público como a la crítica y obtuvo siete premios Goya, además de un premio Forqué y un Ondas. Las entradas se pondrán a la venta próximamente.
La celebración de este 30º aniversario contará con una versión remasterizada, que incorpora una corrección de la velocidad de reproducción. Tesis se rodó a 25 fotogramas por segundo para facilitar la integración de imágenes televisivas sin parpadeos. Sin embargo, su proyección cinematográfica a los habituales 24 fotogramas por segundo ralentizaba ligeramente el ritmo y modificaba el tono de las voces. El nuevo máster recupera la velocidad prevista en el rodaje, de modo que la película presenta una duración menor sin eliminar ninguna escena.
Alejandro Amenábar recogerá el Premio Isla Calavera de Honor durante la Gala de Clausura del Festival, que se celebrará el sábado 14 de noviembre en el emblemático Teatro Leal de La Laguna. El galardón reconoce su trayectoria y su huella en la historia del cine de género, desde aquella ópera prima que marcó una generación y a lo largo de una filmografía que ha transitado por el thriller, la ciencia ficción, el drama histórico y el cine de aventuras, y le hizo ganar un Premio Óscar en el año 2005 por su film Mar adentro, en la categoría de Mejor Película de Habla No Inglesa.
Aniversario
Alejandro Amenábar se suma al cartel de invitados de honor de una edición de aniversario que contará también con Sean Young, Christopher Lambert y Tom Berenger, quienes recibirán el Premio Isla Calavera de Honor. Por su parte, el director y guionista Lloyd Kaufman y la actriz Lone Fleming serán reconocidos con el Premio Leyenda del Fantástico.
Nacido en el año 2017, Isla Calavera celebra su décima edición como espacio de encuentro entre el público, los creadores y la industria del cine de género. En esta edición el certamen tendrá como leitmotiv el 40º aniversario de La mosca (1986), de David Cronenberg.