Tu móvil sonará por una alerta de emergencia en Tenerife: fecha, horario y qué hacer

El jueves 22 de octubre, los teléfonos móviles de Tenerife podrán emitir un fuerte pitido y vibrar al recibir un mensaje de emergencia del sistema ES-Alert. El Gobierno de Canarias enviará tres avisos entre las 9.00 y las 14.00 horas como parte de un simulacro de riesgo volcánico. No se trata de una emergencia real.
La prueba se desarrollará en el marco de VOLCANEX Tenerife 2026, un ejercicio organizado por el Cabildo de Tenerife en Guía de Isora. El objetivo es comprobar el funcionamiento del sistema de aviso a la población y familiarizar a los ciudadanos con las notificaciones que pueden recibir ante una catástrofe.
Según ha informado la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, los mensajes serán enviados por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112. El primero estará dirigido a todo Tenerife, aunque también podría recibirse en determinados puntos de otras Islas.
A qué hora sonará la alerta de emergencia en Tenerife
El 112 Canarias enviará tres mensajes ES-Alert entre las 9.00 y las 14.00 horas del jueves 22 de octubre. No se ha concretado la hora exacta de cada notificación.
El primer aviso tendrá como área objetivo toda Tenerife y comunicará un supuesto paso a semáforo volcánico naranja, de acuerdo con el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico en Canarias (PEVOLCA).
Sin embargo, el Gobierno autonómico aclara que este mensaje no significa que haya comenzado una erupción volcánica, ni implica órdenes reales de evacuación o confinamiento. Por tanto, la población no tendrá que adoptar ninguna medida de protección.
El segundo aviso se dirigirá principalmente a Guía de Isora y Santiago del Teide. En este caso, informará de una evacuación preventiva simulada que afectará exclusivamente a las zonas de Chirche y Aripe.
Finalmente, un tercer mensaje comunicará la finalización del ejercicio.
La alerta también podría llegar a otras Islas
Aunque Tenerife será el área objetivo del primer mensaje, el alcance de las antenas de telefonía móvil podría provocar que la notificación llegase a determinados puntos de Gran Canaria, La Palma, La Gomera y El Hierro, así como a los canales marítimos interinsulares.
En cuanto al segundo aviso, también podría alcanzar Adeje, Los Silos, Buenavista del Norte y El Tanque, además de sectores de las tres Islas occidentales más cercanas.
El Ejecutivo regional explica que recibir una notificación fuera de las zonas del simulacro no significa estar afectado por las medidas descritas en el mensaje.
Qué hacer cuando suene la alerta ES-Alert
Los teléfonos compatibles que se encuentren conectados a una red móvil dentro de la zona de cobertura recibirán una notificación con la palabra «PRUEBA», acompañada de un sonido y una vibración.
Para detener el aviso, bastará con leer el mensaje y pulsar «Aceptar». No será necesario responder ni llamar al 112.
El Gobierno de Canarias ofrece varias recomendaciones para evitar situaciones de alarma:
- Si estás conduciendo, detén el vehículo en un lugar seguro antes de consultar la notificación.
- Si convives con personas mayores, explícales previamente que se trata de un simulacro.
- Si tienes el teléfono configurado en un idioma distinto al español, también podrías recibir el mensaje en inglés.
- Si el dispositivo está apagado o en modo avión, no recibirá la alerta mientras permanezca en ese estado.
Las personas que se encuentren temporalmente fuera de cobertura podrán recibir el aviso cuando vuelvan a conectarse a la red de su operadora.
Qué móviles recibirán el aviso de emergencia
El sistema ES-Alert permite enviar avisos a teléfonos móviles compatibles dentro de una zona geográfica determinada, sin necesidad de instalar aplicaciones ni registrarse.
Según explica el 112 Canarias, los dispositivos con Android 11 o superior e iOS 15.6 o superior tienen habilitada por defecto la opción de recepción de alertas de protección civil.
Esta herramienta del Sistema Nacional de Protección Civil puede utilizarse ante incendios forestales, inundaciones, erupciones volcánicas y fenómenos meteorológicos adversos.
En Canarias ya se ha empleado durante emergencias reales, entre ellas los incendios forestales de Tenerife y La Palma y el paso de la tormenta Therese por Tenerife y La Gomera.
La prueba del 22 de octubre permitirá continuar familiarizando a la ciudadanía con un sistema que complementa los avisos difundidos por los servicios de emergencia, los medios de comunicación, las redes sociales y la megafonía.