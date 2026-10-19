Alfonso Cabello, preocupado por el avance de la ultraderecha en Canarias: “Nos jugamos perder el descuento del 75%”

El portavoz del Gobierno de Canarias y viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello, ha expresado su preocupación por el clima de polarización política que atraviesa España y, especialmente, por el avance de la ultraderecha, ante las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.
En su condición de candidato de Coalición Canaria (CC) al Senado por Tenerife, Cabello ha advertido de que las próximas elecciones no solo determinarán la composición del futuro Gobierno de España, sino que también podrían poner en riesgo algunos de los derechos y avances conseguidos por el Archipiélago durante las últimas décadas.
“Aquí no está en juego rojos, azules o verdes. Está en juego perder conquistas que ha realizado Canarias en estos últimos 50 años”, ha señalado el dirigente nacionalista, quien considera que el actual enfrentamiento entre partidos está desviando la atención de cuestiones fundamentales para las Islas.
Uno de los asuntos que más preocupa a Cabello es el futuro del descuento del 75% para residentes en los desplazamientos aéreos y marítimos, una bonificación que considera esencial para garantizar la movilidad de los canarios y compensar los efectos de la insularidad.
En este sentido, ha asegurado que desde Vox se ha llegado a plantear en el Congreso de los Diputados la supresión de esta bonificación, una posibilidad que, a su juicio, tendría graves consecuencias económicas y sociales para Canarias.
El candidato de CC ha advertido de que eliminar el descuento supondría un “duro golpe” para la economía del Archipiélago, ya que viajar a la Península podría convertirse en un gasto difícil de asumir. Como ejemplo, ha apuntado que un desplazamiento a Madrid podría superar los 500 euros, lo que dificultaría considerablemente las conexiones de los residentes canarios con el resto del territorio nacional.
Cabello ha defendido que esta bonificación no debe entenderse como un privilegio, sino como un derecho consolidado a lo largo de los años y una medida fundamental para compensar las dificultades derivadas de la lejanía geográfica de Canarias.
“Sin duda, lo que nos jugamos el próximo 29 de noviembre no es solo qué va a suceder con el próximo presupuesto. Nos jugamos perder muchos de los avances que hemos conseguido a lo largo de los años”, ha manifestado.
Finalmente, el candidato nacionalista ha cuestionado que el debate político se centre en las disputas entre formaciones y en quién ocupará los escaños del Congreso de los Diputados y del Senado, cuando, a su entender, lo verdaderamente importante es garantizar que los intereses y derechos de Canarias continúen siendo defendidos en Madrid.