Alpidio Armas disputará a su hermano el acta de senador por El Hierro

El actual presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, será el candidato del PSOE al Senado por esta isla en la cita del 29 de noviembre. Después del 28 de mayo de 2023, apartó a su hermano, Javier Armas (AHI), de la presidencia de la corporación mediante una moción de censura y el desplazado lograría el acta de senador el 23 de julio.
Ahora compiten por ese escaño. Tras sustituirlo en enero en la dirección del partido, la vicepresidenta del Cabildo, Ana González, tomará el testigo electoral. David Peraza, de Juventudes, ocupará el quinto puesto al Congreso.
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