Bermúdez aspira a revalidar la Alcaldía de Santa Cruz tras 13 años de mandato

El actual regidor de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, resultó elegido ayer como candidato de Coalición Canaria (CC) a la Alcaldía de la capital para los comicios de mayo de 2027. El alcalde nacionalista revalidó su candidatura tras recibir el respaldo mayoritario de la asamblea extraordinaria del partido, en la que estuvieron presentes el secretario general insular de CC Tenerife, Francisco Linares; la secretaria de Organización, Rosa Dávila; la candidata al Congreso por la provincia, Cristina Valido, y el candidato al Senado por Tenerife, Alfonso Cabello.
Bermúdez expresó su voluntad de revalidar la Alcaldía, tras llevar 13 años como gestor del municipio en dos periodos distintos, agrupando un total de cuatro mandatos entre 2011 y 2019, y desde julio de 2020 hasta la actualidad. Una candidatura que afronta, según afirmó, “con una enorme ilusión y con el objetivo de culminar el proyecto político que inicié hace años en la capital”.
Bermúdez manifestó su satisfacción por la posibilidad de volver a repetir como cabeza de lista y destacó que “no hay mayor honor para un chicharrero que ser alcalde de su ciudad”, afirmó. Además, defendió la continuidad del proyecto que lidera que, a su juicio, “está permitiendo conseguir resultados positivos para el municipio”.
Igualmente, el nacionalista manifestó que afronta esta etapa con “ilusión y ganas” de completar el trabajo desarrollado, y agradeció el respaldo de la militancia y de las personas que respaldan su proyecto político. Aseguró que ese apoyo refuerza su confianza en las posibilidades electorales. “Vamos a salir a ganar”, afirmó Bermúdez.