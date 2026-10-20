Bronzo instala en el poblado riojano de Peroblasco una campana en honor a la recuperación de la aldea

La campana que Esculturas Bronzo fundió para su instalación en la espadaña de la antigua iglesia de Santa María, en Peroblasco, quedó instalada este domingo, 18 de octubre, con la participación de los integrantes del taller de fundición artística canario, Ventura Alemán, Evelina Martín y Francis de Armas, que se trasladaron hasta este poblado del municipio riojano de Munilla con el fin de participar en un acto simbólico que celebra el esfuerzo de las personas residentes por mantener vivo el caserío.
La campana llegó desde La Laguna (Tenerife) a Peroblasco como resultado de la amistad de varias décadas entre el integrante del colectivo de fundidores Ventura Alemán con el músico canario Luis Fernández, uno de los inquietos habitantes de esta localidad, que han insistido desde finales de los años 80 del siglo pasado en recuperar la vida en el pueblo. “Nos enamoramos de Peroblasco después de visitarlo varias veces y de disfrutar de la Fiesta del humo hace muchos años”, explicó el escultor y fundidor tinerfeño a los medios de comunicación de La Rioja con motivo de la actividad.
Pasaron varios años desde la idea original de hacer una campana como tantas otras que han pasado por el vaso de colada y el horno de Bronzo hasta que, finalmente, una vez involucrado todo el colectivo, con la participación de Evelina Martín y Francis de Armas, la idea tomó cuerpo a lo largo de este año y, hace dos semanas, se embarcó la campana, ya fundida, rumbo a La Rioja, lista para dar su toque a la comarca de Alto Cidacos, en el tono de la nota sol, como subraya Luis Fernández.
Finalmente, “es la campana más bonita que hemos hecho en Bronzo”, afirma Alemán, una pieza de aproximadamente 55 cm de largo por 54 de diámetro y con un peso de 75 kilos. Lo que hace de esta una pieza única es el motivo que decora el contorno de la campana, una silueta con el perfil de las casas del Peroblasco, de cuyas chimeneas se alza el humo hacia el cielo, como ocurre desde 1988 cada año a finales de julio, cuando los residentes que recuperaron el pueblo de la despoblación sufrida a lo largo del siglo XX lo conmemoran con un acto cultural y reivindicativo en el que las chimeneas de cada casa emiten una estela de humo de un color diferente, para decir algo así como “estas casas están vivas, las cocinas y las chimeneas están en uso, aquí vive gente”.
Desde este domingo, Peroblasco cuenta con otro elemento que sigue la estela de esta fiesta laica y reivindicativa, con la colocación de la campana fundida en Tenerife en uno de los dos huecos de la espadaña de la antigua iglesia, que había sido desacralizada en 1981 y que fue demolida en 2005 debido a su mal estado; la espadaña, precisamente, es lo único que queda en pie de un edificio histórico de finales del siglo XV.
Esculturas Bronzo concibe el acto de colocación de la campana como una instalación en la línea del land art, esa corriente que utiliza los elementos de la naturaleza y del paisaje como parte del hecho cultural y artístico. Se trata, en palabras de Alemán, de “un ritual que constituye una acción artística”. A ello se suma la organización de una exposición con piezas creadas por cada uno de los tres integrantes de Esculturas Bronzo, que quedó instalada en la Casa del Burro, con acceso libre a lo largo de este fin de semana y, hasta fin de año, los viernes y sábados, de 19.00 a 20.00 horas.
La actividad forma parte de la programación cultural de la asociación Casa del Burro para este año y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Munilla. La Casa del Burro está activa desde 2009 con el fin de llevar la cultura a pequeñas poblaciones de La Rioja rural y poco poblada. A lo largo de los últimos 17 años ha organizado más de 250 actividades culturales en La Rioja, principalmente en el valle del Cidacos, la mayoría de ellas, conciertos, avaladas por la participación de miles de espectadores.