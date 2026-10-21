La Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS) ha notificado un brote de meningitis vírica por enterovirus en El Hierro, con tres menores afectados de tres, seis y siete años. Todos son alumnos del CEIP Tigaday, situado en el municipio de La Frontera, y han necesitado ingreso hospitalario.
Según ha informado Sanidad, dos de los niños ya han recibido el alta, mientras que el tercero continúa hospitalizado con una evolución favorable. El primer caso comenzó a presentar síntomas a principios de octubre y el último, a mediados de este mes.
Tras confirmarse el primer contagio, Salud Pública activó el protocolo de vigilancia epidemiológica para identificar posibles contactos y facilitar la detección temprana de nuevos casos.
Sanidad plantea clases virtuales para evitar nuevos contagios
Entre las medidas propuestas, la Dirección General de Salud Pública recomienda valorar la posibilidad de establecer clases virtuales en los niveles educativos de los menores afectados de seis y siete años.
Esta recomendación responde a la hipótesis de que el brote se haya producido mediante una cadena de transmisión entre niños infectados que no presentan síntomas.
En el caso del menor de tres años, Sanidad señala que ya ha transcurrido el periodo de incubación sin que se hayan detectado casos secundarios entre niños de su edad.
Además, las autoridades sanitarias recomiendan a los padres y tutores de menores residentes en La Frontera evitar espacios comunes donde puedan coincidir con otros niños, con el objetivo de reducir el riesgo de transmisión.
Por el momento, la información facilitada no confirma que se haya adoptado la enseñanza virtual ni que se haya suspendido la actividad presencial del centro.
Qué es la meningitis vírica y cuáles son sus síntomas
La meningitis vírica es una inflamación de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal causada por una infección viral.
Según la información difundida por Salud Pública, aproximadamente el 90% de los casos de meningitis vírica están provocados por virus de la familia de los enterovirus.
Generalmente, la enfermedad presenta una evolución favorable y la recuperación suele ser completa, aunque algunos pacientes pueden necesitar hospitalización.
Los síntomas más habituales son:
- Fiebre de aparición repentina.
- Dolor de cabeza intenso.
- Rigidez de nuca.
- Náuseas y vómitos.
- Dolor abdominal.
- Faringitis.
La duración habitual de los síntomas oscila entre 10 y 14 días, según la información sanitaria facilitada.
Las infecciones por enterovirus también pueden cursar sin síntomas o provocar cuadros leves, circunstancia que dificulta la identificación de todas las personas infectadas.
Cómo se transmite el enterovirus y qué medidas recomienda Sanidad
Los enterovirus se transmiten principalmente de persona a persona por vía fecal-oral, especialmente cuando existe contacto con manos, objetos o superficies contaminadas.
El periodo de incubación puede oscilar entre dos días y dos semanas, aunque habitualmente se sitúa entre tres y cinco días.
Para prevenir nuevos contagios en el entorno escolar y familiar, Salud Pública insiste en reforzar el lavado de manos con agua y jabón, especialmente antes de comer y después de utilizar el baño.
La autoridad sanitaria recuerda que los geles hidroalcohólicos no deben sustituir al lavado con jabón, debido a las características de estos virus.
También recomienda intensificar la limpieza de baños, mesas, pomos, juguetes y otras superficies de contacto mediante productos adecuados, incluida la lejía doméstica correctamente diluida.
En los colegios se debe garantizar la disponibilidad de jabón, agua corriente, papel higiénico y toallas desechables.
Asimismo, se aconseja evitar compartir vasos, botellas y cubiertos, utilizar pañuelos desechables para limpiar secreciones y extremar la higiene de los objetos que los niños puedan llevarse a la boca.
Los menores afectados deberán permanecer en casa hasta que su pediatra indique que pueden reincorporarse a sus actividades habituales.
Ante síntomas compatibles con meningitis, especialmente fiebre acompañada de dolor de cabeza intenso o rigidez de nuca, se debe solicitar valoración médica urgente.