Las cámaras de videovigilancia frenan los actos vandálicos en el parque García Sanabria

La flora y fauna del parque García Sanabria de Santa Cruz de Tenerife se encuentra “protegida” de los actos delictivos producidos desde hacía tiempo en espacios emblemáticos como el Reloj de Flores o la Charca de Las Ranas. Los constantes destrozos en las agujas que marcan la hora, en el primer caso, o el abandono de animales exóticos como pirañas, tortugas, ranas o cangrejos de río, en el segundo, llevaron el pasado febrero al Ayuntamiento capitalino a instalar un sistemas de videovigilancia, autorizado por la Subdelegación del Gobierno, en el jardín botánico, con el objetivo de garantizar la seguridad y evitar la extinción de la biodiversidad autóctona.
El concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, ha explicado que “desde la puesta en funcionamiento de las cuatro cámaras panorámicas, complementadas con megafonía en la que se alerta a cualquier persona que acceda sin autorización a estas zonas protegidas que está siendo grabado, han funcionado. En ocho meses se han registrado cero problemas, tanto en el Reloj como en La Charca. El objetivo está conseguido”.
Tarife recordó que estos sistemas de videovigilancia, solicitados por el Consistorio y que además cuentan con permisos de la Subdelegación del Gobierno, están operativos en el parque las 24 horas, los 365 días del año Imágenes que, en caso de captar hechos que pudieran ser constitutivos de actos delictivos graves o muy graves, se pondrán a disposición policial para dar así comienzo al oportuno procedimiento sancionador.
No obstante, si no recogieran pruebas constitutivas de infracción penal o administrativa en materia de seguridad pública, o bien estas grabaciones no estuvieran relacionadas con una investigación oficial en curso o con un procedimiento judicial o administrativo abierto, entonces se procederá a la destrucción de imágenes en 28 días.
Inversión
El Ayuntamiento destinó una partida de 13.000 euros para instalar estas cámaras en el recinto botánico de la capital, aunque el proceso burocrático para su puesta en marcha ha sido el más costoso. Aun así, “lo importante es que contamos con esta medida de protección del García Sanabria, lo que demuestra que Santa Cruz es una ciudad que cuida su patrimonio histórico”, subrayó el edil.
En este sentido, Tarife agradeció en su momento a los técnicos de Servicios Públicos y a la Fundación Neotrópico, único centro de conservación de especies exóticas de Canarias, la consecución de este hito para “salvaguardar dos símbolos del parque”.
Cabe recordar que Neotrópico realizó en su momento un informe sobre el peligro que suponía para la flora y fauna autóctona la suelta indiscriminada de especies invasoras que personas estaban llevando a cabo en estanques del parque, y entre las que se encontraban pirañas, tortugas, peces tropicales, ranas o cangrejos de río. Un estudio que sirvió de base para que la Subdelegación autorizara las cámaras en el jardín botánico de la ciudad.