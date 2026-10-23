Canarias cambia de hora este fin de semana: así debes cambiar el reloj

Canarias se prepara para despedirse del horario de verano. Este domingo, 25 de octubre, tendrá lugar el segundo cambio de hora de 2026, una modificación que permitirá disfrutar de más luz natural durante las primeras horas del día, aunque también supondrá que anochezca antes.
En el Archipiélago, los relojes deberán atrasarse una hora durante la madrugada del sábado al domingo. De esta manera, cuando sean las 2.00 horas volverá a ser la 1.00, por lo que esa noche tendrá una hora más de duración.
El ajuste, que se realiza cada año el último domingo de octubre, marca la entrada en vigor del horario de invierno. Aunque la mayoría de los dispositivos electrónicos actualizan la hora automáticamente, será necesario modificar manualmente aquellos relojes que no dispongan de esta función.
¿Cómo afectará el cambio de hora a Canarias?
La principal consecuencia será una modificación en las horas de luz disponibles a lo largo de la jornada. A partir del domingo, amanecerá una hora antes según el reloj, pero también oscurecerá más temprano, una circunstancia que se hará especialmente evidente durante las tardes.
Este horario permanecerá vigente durante los próximos cinco meses, hasta el último domingo de marzo de 2027, cuando los relojes volverán a adelantarse una hora para recuperar el horario de verano.
¿Por qué se cambia la hora el 25 de octubre?
La fecha está establecida en el Real Decreto 236/2002, que regula la aplicación del horario de verano en España. Esta normativa determina que el adelanto de los relojes se produce el último domingo de marzo, mientras que el regreso al horario de invierno tiene lugar el último domingo de octubre.
Pese a que la eliminación de los cambios estacionales de hora lleva años siendo objeto de debate en España y en las instituciones europeas, todavía no se ha aprobado una decisión definitiva que ponga fin a esta práctica.
Por tanto, el sistema continúa aplicándose en 2026 y también cuenta con un calendario establecido para los próximos años.
De hecho, la Comisión Europea ha publicado las fechas correspondientes a los cambios de hora hasta 2031. Según esa programación, el próximo regreso al horario de invierno, después del de este domingo, se producirá el 31 de octubre de 2027.