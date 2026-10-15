Cambio de hora en Canarias: el día de octubre en el que los relojes se atrasarán una hora

El próximo cambio de hora en Canarias tendrá lugar en la madrugada del sábado 24 al domingo 25 de octubre de 2026. A las 02.00 horas, los relojes deberán retrasarse hasta la 01.00, una modificación que marcará el final del horario de verano y permitirá disfrutar de una hora más de descanso.
La fecha está recogida en el Boletín Oficial del Estado (BOE), concretamente en la Orden PCM/186/2022, que establece el calendario de cambios horarios entre 2022 y 2026. Este ajuste se realiza de forma simultánea en toda España, aunque con una diferencia horaria entre Canarias y la Península.
En el Archipiélago, el cambio se producirá cuando sean las 02.00 horas, mientras que en la Península y Baleares habrá que retrasar los relojes de las 03.00 a las 02.00 horas.
¿Cómo afecta el cambio de hora de octubre a Canarias?
Con la llegada del horario de invierno, el domingo 25 de octubre tendrá una duración oficial de 25 horas, en lugar de las 24 habituales. El principal efecto será que amanecerá y anochecerá antes según la hora del reloj. Esto significa que habrá más luz natural durante las primeras horas de la mañana, pero también que oscurecerá más temprano por la tarde.
La modificación también afectará a la rutina diaria, especialmente a los horarios de descanso y a las actividades que dependen de la luz solar.
En cuanto a los dispositivos electrónicos, la mayoría de teléfonos móviles, ordenadores y relojes inteligentes realizan el cambio automáticamente, siempre que tengan activada la configuración de fecha y hora automática. Sin embargo, los relojes analógicos y otros dispositivos que no disponen de esta función deberán ajustarse manualmente.
¿Por qué se cambia la hora dos veces al año?
El sistema actual contempla dos modificaciones anuales. La primera se realiza el último domingo de marzo, cuando los relojes se adelantan una hora para comenzar el horario de verano. La segunda tiene lugar el último domingo de octubre, cuando se recupera el horario de invierno.
Esta práctica está regulada por la Directiva 2000/84/CE de la Unión Europea, incorporada al ordenamiento español mediante el Real Decreto 236/2002. El objetivo tradicional del sistema ha sido adaptar los horarios a las horas de luz natural disponibles durante las distintas estaciones del año.
¿Será el último cambio de hora en España?
El cambio del 25 de octubre de 2026 es el último incluido en el calendario quinquenal publicado en el BOE en 2022. Sin embargo, esto no significa que se haya aprobado eliminar los cambios horarios. De hecho, la Comisión Europea publicó el 18 de marzo de 2026 un nuevo calendario que contempla el inicio y el final del horario de verano entre 2027 y 2031.
Según ese documento, el siguiente cambio para comenzar el horario de verano está previsto para el domingo 28 de marzo de 2027, cuando los relojes volverán a adelantarse una hora.
La posibilidad de suprimir estos ajustes se debate en la Unión Europea desde 2018, cuando la Comisión Europea presentó una propuesta para poner fin a los cambios estacionales.
Sin embargo, el Consejo de la Unión Europea señala que todavía no se ha adoptado una decisión definitiva, por lo que el sistema actual continúa vigente. Por tanto, salvo que se produzca una modificación normativa, Canarias seguirá cambiando la hora dos veces al año, como el resto de España.