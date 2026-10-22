Camilo vuelve a Canarias con su nueva gira: ya hay fecha para el concierto

El cantante colombiano Camilo regresará a Canarias el 23 de julio de 2027 con un concierto en el Gran Canaria Arena. La actuación formará parte de su nueva gira, Para Cuando Sean Mayores Tour, con la que recorrerá España durante junio y julio para presentar las canciones de su último álbum.
El artista ha anunciado este jueves, 22 de octubre, 13 conciertos en 10 provincias españolas, según informa la Agencia EFE. La actuación de Gran Canaria será la última de esta etapa de la gira, que comenzará el 18 de junio en Pamplona.
La nueva visita se producirá casi dos años después de sus actuaciones de agosto de 2025 en Canarias, cuando ofreció conciertos en Gran Canaria y La Palma dentro de la gira Nuestro lugar feliz.
Cuándo y dónde será el concierto de Camilo en Gran Canaria
El concierto de Camilo en Gran Canaria está anunciado para el viernes 23 de julio de 2027, en el Gran Canaria Arena, situado en Las Palmas de Gran Canaria.
Será la última parada española del recorrido anunciado para el próximo verano, después de las actuaciones programadas en ciudades como Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla y Cádiz.
La información difundida este jueves no concreta todavía el horario del concierto, los precios de las entradas ni la fecha de inicio de su venta.
Por tanto, los seguidores interesados deberán consultar los canales oficiales del cantante y de la organización para conocer las condiciones de acceso cuando se hagan públicas.