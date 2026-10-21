El Gobierno extiende la prealerta por lluvias a toda Canarias y la Aemet amplía sus avisos: la previsión, al detalle

El Gobierno de Canarias ha actualizado la situación de prealerta por lluvias en todo el Archipiélago este miércoles, 21 de octubre. La medida coincide con los avisos amarillos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), ante la posibilidad de chubascos localmente fuertes y acompañados de tormentas.
La Dirección General de Emergencias ha confirmado, además, el fin de la alerta por lluvias en El Hierro, que pasa a estar en prealerta como el resto de Canarias. La actualización responde a la entrada de una masa de aire húmedo e inestable, que dejará precipitaciones de distribución irregular.
Según el comunicado del Ejecutivo autonómico, las lluvias podrían alcanzar 15 litros por metro cuadrado en una hora y 60 litros por metro cuadrado en 12 horas. Estas cantidades figuran en las observaciones de la declaración de prealerta y no deben interpretarse como acumulaciones previstas para todas las Islas.
La Aemet señala a Tenerife y Fuerteventura por posibles chubascos fuertes
La previsión de la Aemet para este miércoles apunta a intervalos nubosos que aumentarán durante la tarde. Las precipitaciones afectarán especialmente al interior de las Islas montañosas, así como a Lanzarote y Fuerteventura.
El organismo meteorológico destaca la posibilidad de chubascos localmente fuertes y acompañados de tormenta, especialmente en el Área Metropolitana de Tenerife y el sur de Fuerteventura.
En el conjunto del Archipiélago se esperan lluvias de intensidad variable, con una distribución desigual. Esto significa que algunas zonas podrían registrar precipitaciones intensas mientras otras reciben cantidades menores.
Avisos amarillos por lluvias en todas las Islas
El mapa de avisos de la Aemet recoge el nivel amarillo por precipitaciones en Gran Canaria, Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y Fuerteventura durante este miércoles.
Según el gráfico facilitado, los avisos comienzan a las 08.00 horas y se mantienen hasta el final de la jornada en cinco Islas. En Lanzarote y Fuerteventura, la franja señalada termina a las 17.00 horas.
La situación obliga a distinguir entre los avisos meteorológicos de la Aemet y las declaraciones de Emergencias del Gobierno regional. Mientras la Agencia advierte de la probabilidad de fenómenos adversos, el Ejecutivo autonómico establece los niveles de emergencia o prealerta conforme al Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
Temperaturas de hasta 25 grados y viento del nordeste
Las temperaturas experimentarán pocos cambios o ligeros ascensos, salvo las máximas de Lanzarote y Fuerteventura, donde se esperan descensos.
En las dos capitales provinciales, la Aemet prevé los siguientes valores:
- Santa Cruz de Tenerife: mínima de 21 grados y máxima de 25.
- Las Palmas de Gran Canaria: mínima de 22 grados y máxima de 25.
El viento soplará del este o nordeste con intensidad moderada, aunque tenderá a amainar y quedar flojo durante la tarde.
La prealerta por lluvias en Canarias permanecerá vigente hasta una nueva actualización de la Dirección General de Emergencias.