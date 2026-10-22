Carlos Jesús Pérez Simancas publica nuevo libro: ‘Los pueblos del mar’

El escritor canario Carlos Jesús Pérez Simancas (La Gomera, 1977) acaba de publicar Los pueblos del mar. Anatomía del gran enigma del Mediterráneo. Se trata del nuevo libro del ganador del XIV Premio Internacional de Divulgación Histórica Juan Antonio Cebrián-Villa de Crevillent, merced al volumen Troya y la ira de Aquiles. El colapso de la Edad de Bronce y el nacimiento de Occidente, un galardón que precisamente recogerá este viernes en la localidad valenciana. Ambas obras las publica el sello Almuzara.
En Los pueblos del mar, el autor canario analiza la caída de las potencias de la Edad del Bronce y desmonta los mitos sobre una de las crisis globales más misteriosas de la Antigüedad. Hacia el 1200 a. C., el Mediterráneo oriental sufrió una crisis que transformó su historia. El Imperio hitita desapareció, los palacios micénicos se desmoronaron y Ugarit perdió su condición de gran puerto internacional.
Las rutas comerciales por las que circulaban metales, cereales y mercancías dejaron de garantizar la prosperidad de los reinos. En los monumentos egipcios quedaron grabadas las imágenes de guerreros llegados por mar.