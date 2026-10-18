Clavijo: "PP y Vox quieren que Canarias sea un centro de retención de migrantes"

El presidente del Canarias y secretario general de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, dijo ayer que alaba la “transparencia” de PP y Vox en materia de extranjería porque permite que “los canarios sepan antes de votar” que ambos quieren “convertir a las Islas en un gran centro de retención de migrantes, como, desgraciadamente”, fueron “hace dos o tres años”.
Así valoró el compromiso electoral del PP de derogar, entre otras leyes, la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería aprobada esta legislatura para obligar al conjunto de comunidades autónomas españolas a acoger a menores migrantes no acompañados llegados en pateras y cayucos a Canarias y Ceuta, dada la contingencia migratoria que soportan estos territorios nacionales fronterizos.
Clavijo recordó que antes de la entrada en vigor de esa reforma legislativa “los derechos fundamentales de los inmigrantes y de los menores no se podían preservar” en Canarias “porque era tal la cantidad, que los servicios de esta comunidad autónoma no daban a basto”. Tanto fue así, recordó, “que tuvimos que acudir al Tribunal Supremo para que el Estado cumpliese con su obligación”.
“Solo puedo alabar la sinceridad” de estos dos partidos “y, por supuesto, decir que estoy totalmente en contra de que eso ocurra porque, o somos Europa o no somos Europa, o somos España o no somos España. Desde luego lo que no vamos a ser es la alfombra donde escondan a los inmigrantes aquellos que no quieren que paseen por sus calles”, apostilló.
“Vienen de Madrid sin conocernos”
“Vienen de Madrid sin conocernos a hablar para Fuenlabrada, no para Canarias y a veces cometen los errores de ser sinceros. Yo lo agradezco”, ironizó.
Preguntado por la fricción que esta tesitura de los populares, con los que CC gobierna en Canarias, pueda generar en este pacto, Clavijo manifestó que, hasta el momento, la postura del Gobierno de Canarias respecto a la migración ha sido siempre la defensa de la distribución”.
A ella se ha sumado “la pelea por atender con dignidad” a estas personas, “una vez que ha fracasado la política migratoria, la política de protección de nuestras fronteras, de forma que no fracasen los derechos humanos”. “Por encima de todo, Canarias es un pueblo solidario que ha emigrado en el pasado y que sabe perfectamente lo que es tener que salir porque no tienes oportunidades en tu tierra”, recalcó.
Fernando Clavijo subrayó que “la postura del Gobierno” regional en materia migratoria “se ha mantenido, afortunadamente, con el modo canario de hacer las cosas”.