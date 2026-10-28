Clavijo reconoce que la mejora económica no llega a las familias

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, destacó ayer el crecimiento económico y la creación de empleo en las Islas por encima de la media nacional y de la eurozona, así como los mínimos históricos del desempleo juvenil. No obstante, reconoció que estos buenos indicadores macroeconómicos no terminan de trasladarse a las economías familiares. Así lo expuso durante la inauguración de la jornada Canarias hacia el futuro, organizada por Europa Press Canarias, tras ser presentado por el presidente de la agencia de noticias, Asís Martín de Cabiedes. Clavijo indicó que se trata de una situación que constituye una de las principales preocupaciones de su Ejecutivo a la hora de afrontar los retos de futuro del Archipiélago; especialmente, ante los problemas estructurales de exclusión social, pobreza y marginalidad. También valoró el “esfuerzo” del sector empresarial y turístico para mejorar las condiciones laborales, con incrementos salariales superiores al 10% en los convenios de las dos provincias, aunque precisó que la inflación ha mermado de forma importante el efecto de estas subidas.
El vicepresidente autonómico, Manuel Domínguez, abogó por la defensa del “motor tractor” económico de Canarias, el turismo, al que “hay que cuidar y proteger”. Defendió la diversificación económica con el fin de atraer otros sectores que aporten “alto valor añadido” y observar los beneficios macroeconómicos en la sociedad.
El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, resaltó la importancia de generar incentivos para favorecer la construcción de vivienda libre, así como de impulsar las promociones públicas en Canarias, donde se espera que se pueda cerrar 2026 con más de 7.000 viviendas construidas y aspirar a alcanzar las 10.000 en el próximo año.
Empresas
El director territorial de CaixaBank en Canarias, Manuel Afonso Salazar, aseveró que la economía del Archipiélago va “con viento de cola” y ponderó el crecimiento de otros sectores “más allá del turismo” pese a la incertidumbre geopolítica.
El coordinador general de Binter Canarias, Santiago Guerra, avanzó que la aerolínea concurrirá a la obligación de servicio público (OSP) para conectar La Palma, La Gomera y El Hierro.
El director de Moeve en Canarias, Carlos Giner Monleón, apuntó que la empresa está en condiciones de incorporar los biocumbustibles a la generación eléctrica, para que “las emisiones se puedan ir erradicando”.
José Manuel Valle, directivo de Endesa, admitió su “gran preocupación” con la generación eléctrica en Canarias e instó a acelerar la descarbonización.