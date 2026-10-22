Conciertos de Loquillo y Amaia, teatro y una gran fiesta familiar: qué hacer este fin de semana en Santa Cruz

Santa Cruz de Tenerife afronta el fin de semana con una agenda que combina música en directo, teatro, cine, propuestas familiares, actividades juveniles y exposiciones en distintos espacios culturales del municipio. Las propuestas familiares se concentrarán especialmente el sábado en Ofra, donde el parque de Chimisay acogerá Ofra en Familia, entre las 11:00 y las 19:00 horas. La jornada contará con dos espectáculos teatrales, “Detective de cuentos” y “El rey solitario” además de hinchables, un circuito de juegos y talleres infantiles. También se habilitarán espacios de cuentacuentos y bebeteca, junto a una zona de descanso con oferta gastronómica.
En el apartado musical, el Palmetum será escenario el viernes y el sábado del Tenerife Peñón Fest 2026. El cartel del viernes incluye a Loquillo, Pignoise, Maika Makovski, Postcode y Biznaga, mientras que el sábado actuarán Amaia, Melifluo, La La Love You, Carlos Sadness y San Tosielo. La agenda suma otros conciertos y propuestas, como la actuación de Hydra 2.0 en La Movie Social Club, el recital flamenco de Christian Saucedo y Juan Miguel Castellano en el Café Picú y la sesión de Salvita Cane en En Crudo.
Las artes escénicas tendrán presencia en diferentes recintos de la capital. El Espacio La Granja programa “Flores. ¿A qué suena la naturaleza?”, una propuesta sensorial para bebés de entre 1 y 4 años que combina danza, música, canto y ópera, así como “La rebelión de las parias”. En La Salita del Auditorio de Tenerife podrá verse “El brote”, de la Compañía Criolla, mientras que el Teatro Victoria acogerá el programa doble de danza “Filia et Fobia” y “La Mort”, de la compañía La Taimada. La programación se completa con las propuestas cinematográficas de TEA Tenerife Espacio de las Artes y la actividad “El invencible verano de Liliana”, en el Espacio Cultural CajaCanarias.
Las bibliotecas municipales mantienen también su programación dirigida a distintos públicos. La Biblioteca José Saramago de Añaza acogerá el viernes una charla motivacional con Javier Rosquete, dirigida al alumnado del CEIP Los Menceyes, y el habitual taller de lactancia. Por la tarde, la Biblioteca Municipal Central ofrecerá “Chiquitines go Rock”, con Ana Tovar y Verónica Acosta, mientras que la Biblioteca Federico García Lorca de Ofra organizará “La fábrica de cuentos”, una sesión participativa con Carlos Baute en la que las familias podrán crear historias a partir de personajes, cartas y dados.
Además, El club Oya Team celebrará este sábado, a partir de las 18:30 horas, en el pabellón Pancho Camurria de Santa Cruz de Tenerife, su decimoquinta velada de boxeo, que contará con un derbi entre púgiles de Tenerife y Gran Canaria. La cita reunirá 12 combates y a algunos de los principales prospectos del pugilismo canario, bajo la dirección del entrenador Yeray Silvera.
Exposiciones
La oferta cultural del fin de semana se completa con distintas exposiciones repartidas por los espacios culturales de Santa Cruz. La Sala de Arte Los Lavaderos presenta hasta el 31 de octubre “Enlutados”, una muestra sobre la indumentaria tradicional de luto vinculada a la programación de Finados y a las costumbres relacionadas con el recuerdo y la tradición popular canaria.
El Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA) acoge hasta el 1 de noviembre “Concomitancias. Legados, presencia y futuros indígenas en México y Canarias”, una exposición que explora conexiones, paralelismos y tensiones históricas entre ambos territorios. La propuesta aborda los vínculos culturales y simbólicos que pueden establecerse entre Canarias y México pese a sus diferencias históricas y geográficas.
Por su parte, la Sala de Arte Contemporáneo del Gobierno de Canarias mantiene hasta el 6 de noviembre “Melancolía, el pasado por venir”, una muestra colectiva que reúne obras de distintos artistas y reflexiona sobre la mirada hacia el pasado y la incertidumbre ante el futuro. En la Galería Bibli puede visitarse hasta el 13 de noviembre “Bajarse las bragas”, de Juana Fortuny, una propuesta escultórica que plantea preguntas sobre la relación entre el cuerpo, la prenda y la obra artística.
El Desván Blanco Espacio Cultural acoge hasta el 13 de noviembre “Paisajes oníricos”, una muestra pictórica de Juan Guerra. Además, TEA Tenerife Espacio de las Artes presenta hasta el 22 de noviembre “Cho Juaá: humor colectivo”, dedicada a la trayectoria de Eduardo Millares Sall y a su aportación a la caricatura de vanguardia en Canarias.
El recorrido cultural se completa con el Templo Masónico de Santa Cruz de Tenerife, que ofrece visitas libres y guiadas de martes a domingo, permitiendo al público conocer este edificio histórico tras su proceso de rehabilitación.
Agenda por días
Jueves, 22 de octubre
18:00 a 20:00 h. Centro Comunitario de Valleseco. Distrito Joven. Ensayos de “Distrito Talent”.
19:00 h. Espacio La Granja. Proyección de “Quiero comerme tu páncreas”.
21:00 h. En Crudo. Sesión de Manel El Especialista.
Viernes, 23 de octubre
10:00 h. Biblioteca Municipal José Saramago de Añaza. “Lo que de verdad importa”, charla motivacional con Javier Rosquete dirigida al alumnado del CEIP Los Menceyes.
12:30 h. Biblioteca Municipal José Saramago de Añaza. Taller de lactancia, impartido por profesionales sanitarios del área de salud materno-infantil del Centro de Salud de Añaza.
15:30 h. Palmetum de Santa Cruz de Tenerife. Tenerife Peñón Fest 2026, con las actuaciones de Loquillo, Pignoise, Maika Makovski, Postcode y Biznaga.
16:00, 17:00 y 18:00 h. Espacio La Granja. “Flores. ¿A qué suena la naturaleza?”, propuesta escénica y musical para bebés de 1 a 4 años.
17:30 h. Biblioteca Municipal Central. “Chiquitines go Rock”, con Ana Tovar y Verónica Acosta, combinación de cuentos, teatro y música para familias con niños y niñas de 5 años.
17:30 h. Biblioteca Federico García Lorca de Ofra. “La fábrica de cuentos”, con Carlos Baute, sesión participativa de narración oral y creación de historias para familias con niños y niñas a partir de 5 años.
18:00 a 20:00 h. Canchas del Barranco de Santos. Distrito Joven. Pickleball.
18:00 a 20:00 h. Centro Comunitario de Valleseco. Distrito Joven. Ensayos de “Distrito Talent”.
19:00 h. TEA Tenerife Espacio de las Artes. Proyección de “Los niños están bien”, de Nathan Ambrosioni.
19:30 h. Auditorio de Tenerife Adán Martín, La Salita. “El brote”, de la Compañía Criolla.
20:00 h. Espacio Cultural CajaCanarias. “El invencible verano de Liliana”.
20:00 h. Auditorio de Tenerife Adán Martín. Concierto de abono número 4 de la Sinfónica de Tenerife, con un programa que incluye “Finlandia”, de Sibelius, y el Concierto para percusión y orquesta de Andy Akiho.
22:00 h. La Movie Social Club, paseo Milicias de Garachico. Concierto de Hydra 2.0, con versiones de pop y rock. Entrada libre.
Sábado, 24 de octubre
11:00 a 19:00 h. Parque de Chimisay, Ofra. “Ofra en Familia”, con hinchables, circuito de juegos, talleres infantiles de slime, pesca y pintacaras, cuentacuentos, bebeteca y zona de descanso con oferta gastronómica.
11:00 a 13:00 h. Centro Cívico Nuevo Obrero. Distrito Joven. Taller de maquillaje de caracterización.
11:00 a 13:00 h. Centro Comunitario El Sobradillo. Distrito Joven. Ensayos de “Distrito Talent”.
12:00 h. Parque de Chimisay, Ofra. “Detective de cuentos”, espectáculo teatral dentro de “Ofra en Familia”.
15:30 h. Palmetum de Santa Cruz de Tenerife. Tenerife Peñón Fest 2026, con las actuaciones de Amaia, Melifluo, La La Love You, Carlos Sadness y San Tosielo.
18:00 h. Parque de Chimisay, Ofra. “El rey solitario”, espectáculo teatral dentro de “Ofra en Familia”.
18:30 h. Pabellón Pancho Camurria. XV Velada Oya Team con la presencia de boxeadores de Tenerife y Gran Canaria.
19:00 h. TEA Tenerife Espacio de las Artes. Proyección de “Los niños están bien”, de Nathan Ambrosioni.
19:30 h. Auditorio de Tenerife Adán Martín. Concierto de Carminho, que presenta “Eu vou Morrer de Amor ou Resistir”.
19:30 h. Auditorio de Tenerife Adán Martín, La Salita. “El brote”, de la Compañía Criolla.
19:30 h. Teatro Victoria. Programa doble de danza “Filia et Fobia” y “La Mort”, de La Taimada.
20:00 h. Espacio La Granja. “La rebelión de las parias”, propuesta teatral para mayores de 14 años.
20:00 h. Espacio Cultural CajaCanarias. “El invencible verano de Liliana”.
20:30 h. Asociación Cultural Equipo PARA. Celek presenta “Bound”.
21:00 h. Café Picú, calle Clavel, 3. Recital de cante y guitarra flamenca de Christian Saucedo y Juan Miguel Castellano.
23:00 h. En Crudo. Sesión de Salvita Cane.
Domingo, 25 de octubre
12:30 h. Auditorio de Tenerife Adán Martín, La Salita. “El brote”, de la Compañía Criolla.
17:30 h. Auditorio de Tenerife Adán Martín. “DJ Symphonic”, espectáculo que combina orquesta sinfónica y música electrónica.
19:30 h. Espacio La Granja. “ConCierto Paliqueo”, con NIA y David Afonso, dedicado en esta ocasión al concepto de la atracción.