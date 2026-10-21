Convocan a defender las pensiones públicas en las calles de Santa Cruz

La Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias anunció ayer la convocatoria de una concentración prevista para las 11:30 horas del próximo sábado 24 de octubre en la Plaza de La Candelaria en Santa Cruz de Tenerife y que coincide con la gran manifestación prevista para la misma fecha en Madrid.
Siempre con su conocido lema (Gobierne quien gobierne, las defensas públicas se defienden), dicha asociación canaria, que es el germen histórico de la actual Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (Coespe), considera que la del sábado es “una movilización fundamental en estos momentos en que la defensa del sistema público está en todos los debates”.
Son siete los postulados que motivan esta protesta social, comenzando por “el rechazo frontal a la privatización y cualquier desvío de fondos públicos a entidades privadas”, así como reclamar “una auditoría inmediata de las cuentas de la Seguridad Social para cuantificar y devolver los miles de millones de euros de gastos impropios saqueados de la caja común”.
También defienden “pensiones mínimas equiparables al salario mínimo interprofesional” como medida contra la brecha de género, y “una subida real de las pensiones ligada al IPC”.
A la eliminación de las penalizaciones a las jubilaciones anticipadas se suman igualmente otras dos reivindicaciones como son el control de la inflación respecto a los productos que garantizan la subsistencia y el derecho al techo, tal y como detallaron fuentes de dichos activistas a este periódico.
Por su parte, la gran manifestación convocada en Madrid augura ser aún más numerosa que las celebradas en años anteriores porque ya se ha confirmado la presencia de miles de miembros de Coespe llegados de distintos puntos de la geografía nacional, como por ejemplo el País Vasco, donde este movimiento es particularmente vigoroso a la hora de defender las pensiones públicas.