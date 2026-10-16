De los combates de ‘Street Fighter’ a una cena incómoda

Esta semana llega a la cartelera una oferta variada, con Street Fighter, La invitación, Whalefall, Boiúna: La leyenda del Amazonas, La maleta y El mal hijo como principales novedades. Acción, comedia, tensión, terror, persecuciones a contrarreloj y drama conforman una selección para todos los gustos.
Arrancamos con Street Fighter, la nueva adaptación del legendario videojuego de Capcom. Ambientada en 1993, la película sigue a los luchadores Ryu y Ken, que regresan a la batalla para participar en el brutal torneo World Warrior. Dirigida por Kitao Sakurai, la cinta promete combates espectaculares y patadas giratorias, mientras sus protagonistas descubren una conspiración mortal que les obligará a enfrentarse a su propio pasado. Noah Centineo, Andrew Koji y Callina Liang encabezan un reparto repleto de estrellas, con nombres como Jason Momoa y 50 Cent.
¿Puede una cena salvar un matrimonio en crisis? Olivia Wilde dirige La invitación, una comedia ácida adaptada de la película española Sentimental, de Cesc Gay. En esta versión, Penélope Cruz, Edward Norton, Seth Rogen y la propia directora protagonizan una reunión familiar que se complica por momentos. Tras su estreno mundial en el Festival de Sundance y su paso por Locarno y San Sebastián, la película ha conquistado a la crítica por su guion afilado y las interpretaciones de sus cuatro protagonistas.
Thriller de supervivencia
En Whalefall, un joven buzo interpretado por Austin Abrams es tragado por un gigantesco cachalote mientras busca los restos de su padre. Atrapado en su interior y con solo una hora de oxígeno, deberá encontrar una salida antes de que sea demasiado tarde. Dirigida por Brian Duffield y con Josh Brolin en el reparto, este thriller de supervivencia lleva la tensión al límite en una desesperada lucha por escapar con vida.
Los aficionados al terror también tienen una cita con Boiúna: La leyenda del Amazonas, dirigida por Mike P. Nelson y protagonizada por Logan Marshall-Green, Jessica Rothe y Kiana Madeira. La historia revive el mito de una colosal serpiente prehistórica que despierta en lo más profundo del Amazonas.
Cine español
La maleta ofrece una trepidante comedia de acción trepidante dirigida por Carlos Therón, responsable de Operación Camarón. Lucía Caraballo, Leonor Watling, David Lorente y Víctor Clavijo, entre otros, protagonizan esta aventura. Laura y Nacho se conocen en un vuelo y, tras coger por error una maleta en el aeropuerto, se ven obligados a huir de una peligrosa banda dispuesta a recuperarla a cualquier precio.
También de producción española, se estrena la ópera prima como director de Jaime Lorente, popular por su participación en series como La casa de papel o Cristo y Rey. Narra la historia de Rubén, un niño de once años que, tras la desaparición de su padre, debe mudarse con una abuela a la que apenas conoce y aprenderá cómo las heridas familiares se transmiten de generación en generación. Está protagonizada por la veterana Susi Sánchez, ganadora del premio Goya por sus interpretaciones en La enfermedad del domingo y en Cinco lobitos, y el debutante Abel de la Fuente.
Otros estrenos
Otros títulos que aterrizan en cines hoy viernes son el drama de ciencia ficción escrito y dirigido por el cineasta japonés Hirokazu Koreeda Kakeru (Sheep in the Box); y el drama biográfico y musical Chopin sobre el famoso compositor polaco, dirigido por el cineasta Michał Kwieciński.
20º aniversario de ‘Cars’
Además, Cars regresa a la gran pantalla para celebrar su 20.º aniversario, permitiendo redescubrir la comedia de aventuras animada de Disney y Pixar protagonizada por Rayo McQueen, un ambicioso coche de carreras cuya vida cambia al llegar a Radiador Springs, en la Ruta 66. Dirigida por John Lasseter y con música original de Randy Newman, la película logró un gran éxito comercial y sus personajes son queridos por varias generaciones.