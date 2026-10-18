Dos muertos en la autopista TF-1 tras un accidente: esto es todo lo que se sabe hasta el momento

Dos hombres de 48 y 52 años han fallecido en un accidente de moto ocurrido durante la madrugada de este domingo, 18 de octubre, en la autopista TF-1, a su paso por el municipio de Granadilla de Abona, en Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.
El siniestro se produjo a la altura del kilómetro 52 de la TF-1, en dirección sur. A las 02.50 horas, el servicio de emergencias recibió una alerta que informaba del accidente y activó los recursos sanitarios y de seguridad necesarios.
Los sanitarios confirmaron las dos muertes en la TF-1
Hasta el lugar se desplazó un amplio dispositivo del Servicio de Urgencias Canario (SUC), compuesto por una ambulancia medicalizada, otra sanitarizada y dos ambulancias de soporte vital básico.
También fue movilizado un equipo médico de Atención Primaria del centro de salud correspondiente para colaborar en la asistencia a los afectados.
A su llegada, el personal sanitario valoró a los dos hombres y comprobó que ambos presentaban lesiones incompatibles con la vida, por lo que únicamente pudo confirmar sus fallecimientos.
La Guardia Civil investiga el accidente
Agentes de la Guardia Civil acudieron al lugar del siniestro, donde se encargaron de regular la circulación e instruir las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente.
En el operativo también participaron efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, que aseguraron la zona y colaboraron con el resto de los servicios de emergencia.
Por su parte, el Servicio de Carreteras se encargó de señalizar el lugar del accidente y despejar la vía.
Por el momento, no han trascendido las causas del siniestro ni las circunstancias concretas en las que se produjo.