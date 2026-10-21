El Círculo de Bellas Artes de Tenerife abre la temporada con dos muestras

El Círculo de Bellas Artes de Tenerife, en el número 43 de la calle del Castillo de la capital tinerfeña, inaugura este jueves su temporada expositiva 2026-2027 con Jardines Modernos, de Jesús de la Rosa, y La ilusión del límite, de Ayoze Jiménez. Dos propuestas, detallan desde la institución cultural, que, desde lenguajes y perspectivas diferentes, sitúan la creación artística en diálogo con la historia, la modernidad y los conflictos del presente.
La apertura de la temporada representa también una declaración de intenciones. El Círculo quiere reforzar su papel como plataforma para el arte hecho en Canarias, con capacidad para establecer relaciones con otros contextos y contribuir a su proyección nacional e internacional.
En Jardines Modernos, Jesús de la Rosa (Tenerife, 1960) recupera una serie realizada entre 2001 y 2003, dentro de su investigación sobre la historia y la modernidad. La ilusión del límite, de Ayoze Jiménez (Las Palmas de Gran Canaria, 1978), aborda la frontera como construcción imaginaria y mecanismo de clasificación social.