El festival DocuRock 12 trae a Christina Rosenvinge al Aguere Espacio Cultural

Christina Rosenvinge actúa en La Laguna este viernes, en el Aguere Espacio Cultural, en el marco del Festival Internacional DocuRock 12. En el concierto, que se va a desarrollar en formato dúo, junto a la guitarrista Amaia Miranda, la cantautora y actriz presenta su espectáculo Los versos sáficos, inspirado en Safo de Lesbos, la poeta griega de la época arcaica.
Las entradas para esta cita musical se pueden adquirir anticipadamente en el sitio web de Canaryticket, al precio de 18 euros. Asimismo, se podrán comprar este mismo viernes, por 25 euros, en la taquilla del Aguere Espacio Cultural.
Christina Rosenvinge es una compositora, letrista e intérprete de música pop rock que posee una dilatada trayectoria, que comenzó en 1980, y se distingue tanto por el eclecticismo -su carrera incluye incursiones en la literatura, el cine o el teatro- como por una inquietud artística que ha traspasado décadas, estilos y etiquetas para situarla como una figura de referencia dentro de la canción de autor hispanoamericana.
ITINERARIO
Antes de emprender su camino como solista, Christina Rosenvinge formó parte de Ella y los Neumáticos, Álex y Christina y de Christina y los Subterráneos. Hasta la fecha ha grabado en solitario un total de 12 álbumes. En 1994 entró en contacto con la escena alternativa de Nueva York a través de Lee Ranaldo, guitarrista de Sonic Youth. Entre los años 1999 y 2003 residió en la ciudad estadounidense, donde grabó sus primeros temas en inglés. De 1999 a 2006 desarrolló una etapa centrada en el mercado anglosajón, publicando tres álbumes, los titulados Frozen Pool (2001), Foreign Land (2002) y Continental 62 (2006).
En 2007 colaboró con Nacho de Vegas en el EP Verano fatal. Al año siguiente publicó Tu labio superior. En 2011 lanzó La joven Dolores y en 2015 publicó Lo nuestro. Todos en español.
Fue galardonada con el Premio Nacional de Músicas Actuales en 2018 tras lanzar Un hombre rubio. En 2019 publicó su primer libro, Debut, donde recopila letras, textos y relatos. Hace ahora seis años se estrenó la película Karen (2020), dirigida por María Pérez, donde encarna a la escritora danesa Karen Blixen. En 2022 asumió la dirección musical y el papel principal de un proyecto escénico sobre la poeta griega Safo. Para un año después presentar Los versos sáficos, un álbum donde recoge los temas compuestos para el citado proyecto teatral.
Acaba de presentar en el Festival de Málaga la película Después de Kim, una cinta dirigida por Ángeles González-Sinde, en la que, además de interpretar un papel, Christina Rosenvinge compone un tema para su banda sonora.
Christina Rosenvinge no actúa en la isla de Tenerife desde el año 2022, cuando participó en el Festival Boreal, que se celebra en Los Silos. El Festival Internacional DocuRock 12 está patrocinado, entre otras instituciones, por el área de Cultura del Ayuntamiento de La Laguna.