El Festival Keroxen se instala en Londres hasta el sábado

El festival tinerfeño Keroxen recala este jueves en Reino Unido, en el Cafe Oto de Londres, con 14 propuestas internacionales, en una agenda organizada en colaboración con el sello Discrepant. La jornada de hoy contará con Akane, Nkisi, DJ Sniff y Guilherme Granado, cuatro proyectos que inician el paso del festival por este espacio.
Mañana viernes es el turno de Gaf & La Estrella de la Muerte, Memotone, Mauricio Takara, To you they are birds, to me they are voices in the forest y Lagoss Dj Set, con diferentes aproximaciones a la experimentación sonora.
El ciclo concluye el sábado con las actuaciones de Paul Pérrim, Black Afrondit, Alejandra Cárdenas, Spencer Clark y Neurotica Exotica, completando tres días de programación que sitúan a Londres como un nuevo punto de encuentro de la edición de 2026.
La cita en el Cafe Oto forma parte de la expansión de Keroxen, que este año se extiende más allá de Tenerife y llega también a Lanzarote. Desde su origen, el festival defiende la exploración artística, la convivencia de disciplinas y el descubrimiento de propuestas que desafían las convenciones.