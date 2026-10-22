El lagunero Espacio Bronzo abre la exposición ‘Semilla negra’, con piezas del tinerfeño Ofelio Serpa

Espacio Bronzo presenta este viernes (20.00 horas) la exposición Semilla negra, de Ofelio Serpa. En ella, el diseñador gráfico y gestor cultural tinerfeño recorre el ciclo vital de las semillas como símbolo de origen, posibilidad y transformación, materializado en una veintena de piezas de tres dimensiones elaboradas en cerámica.
La muestra estará disponible para el público hasta el 20 de noviembre en la sala lagunera situada en el número 19 de la calle Núñez de la Peña.
Serpa representa unas semillas de dimensiones grandiosas y, a lo largo del desarrollo de su trabajo, pasa a la reinterpretación y creación de nuevas semillas. “Las formas orgánicas, sus curvas, sus estructuras, sus texturas sirven como pretexto y motivación. Las estrías, venas o cortezas, su escala o la agrupación en patrones son una mera disculpa para generar objetos escultóricos expresivos con un lenguaje que transmite crecimiento o fuerza vital”, detalla el autor.