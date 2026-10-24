El LAV-C celebra 15 años de promoción de las artes vivas desde el Archipiélago

El LAV-C (Laboratorio de Artes Vivas y Ciudadanía de Canarias) dio a conocer este viernes en el Teatro Leal de La Laguna su temporada 2026/2027, una programación que, detallaron sus impulsores, “reafirma el compromiso con las artes vivas y la diversidad de lenguajes escénicos y de artistas, desde una mirada queer, transfeminista y decolonial que atraviesa su propuesta artística y su relación con el territorio”.
La presentación corrió a cargo del director del Organismo Autónomo de Actividades Musicales (OAAM) lagunero, Fernando Jiménez; el director general de Innovación Cultural e Industrias Creativas del Gobierno de Canarias, Cristóbal de la Rosa, y el director insular de Cultura, Conrado Álvarez, quienes reafirmaron el apoyo de las tres administraciones públicas al proyecto artístico, y los directores de LAV Canarias, Beatriz Bello y Darío Barreto, quienes, junto a Teresa Lorenzo, desgranaron las principales líneas de programación, los proyectos y las colaboraciones que conforman esta nueva etapa.
Uno de sus ejes son las residencias artísticas autonómicas, nacionales e internacionales, espacios para la investigación, la creación y el intercambio. Estas residencias favorecen el diálogo entre artistas de distintas procedencias y conectan el contexto canario con otras realidades y formas de hacer.
La temporada incorpora también programas de mediación e investigación que profundizan en las relaciones entre arte, ciudadanía y transformación social. Entre ellos figura el estudio sobre cuidados y práctica artística, apoyado por el Ministerio de Cultura y el Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC), que sitúa los cuidados como una cuestión central para obtener datos concretos sobre las condiciones en las que se desarrolla la creación.
Asimismo, se halla un programa de exhibición estable en el Teatro Leal, que da continuidad al encuentro entre artistas y públicos y acerca las prácticas escénicas contemporáneas a la ciudadanía con un foco de especial cuidado a las artistas que forman el tejido canario.
Este año se incluye en la programación un intercambio con la Sala Inestable, en Valencia, para que artistas canarias pueden mostrar allí su trabajo y compartir sus prácticas con otros creadores de esa comunidad autónoma. Con esta nueva temporada, el LAV-C celebra 15 años de trabajo de investigación, reflexión y transformación.