El percusionista escocés Colin Currie debuta el viernes con la Sinfónica

El percusionista escocés Colin Currie debuta el viernes (19.30 horas) con la Sinfónica de Tenerife. Con la dirección de Antony Hermus, interpretará el Concierto para percusión y orquesta de Andy Akiho, escrito para él en 2019, que se incorpora por primera vez al repertorio de la formación. El programa que se escuchará en el Auditorio de Tenerife se completa con el poema sinfónico Finlandia y la Sinfonía nº 3, de Jean Sibelius.
“El primer movimiento no utiliza más que una octava de cuencos de arroz afinados, que toco con cuatro palillos”, explica Currie sobre una partitura que describe como “llena de color, energía y ritmo”. La obra explora las posibilidades expresivas de la percusión en cuatro movimientos y combina gran variedad de sonoridades con una importante dimensión escénica. Currie estrenó el concierto en Portland (Estados Unidos), junto a la Sinfónica de Oregón, y desde entonces lo ha interpretado en numerosos países.
‘FINLANDIA’
La segunda parte del concierto estará dedicada a Sibelius. Compuesta en 1899 para acompañar una representación histórica, Finlandia se convirtió en un símbolo de resistencia frente al dominio zarista. Su significado político despertó las suspicacias de las autoridades rusas y obligó a interpretarla durante un tiempo bajo otros títulos.
La Sinfonía n.º 3, estrenada en 1907, señala un cambio de rumbo: frente a la amplitud romántica de sus primeras sinfonías, Sibelius busca una música más concentrada, construida a partir de la relación entre sus motivos.
Antony Hermus regresa a la Sinfónica de Tenerife tras su última visita en noviembre de 2024. El director neerlandés combina el repertorio sinfónico con una intensa actividad operística. Actualmente es director laureado de la Belgian National Orchestra y asumirá la dirección titular de la BBC Scottish Symphony Orchestra en la temporada 2027/2028.
La Asociación Tinerfeña de Amigos de la Música (Atadem) ofrecerá una charla divulgativa sobre el programa a cargo de Sergio Rodríguez. El encuentro, de carácter gratuito, tendrá lugar a las 18.30 horas en la Sala Avenida del Auditorio de Tenerife.
Las entradas para el concierto pueden adquirirse en la web www.sinfonicadetenerife.es, por teléfono y en la taquilla del Auditorio de Tenerife. Para esta cita también estará disponible la Lanzadera Sinfónica, el servicio gratuito de guaguas de Titsa que conecta distintos puntos del norte y del sur de la Isla con el Auditorio. Las plazas pueden reservarse hasta las 23.00 horas del día anterior al concierto y están sujetas a disponibilidad.
La Fundación CajaCanarias es colaboradora principal de la Sinfónica de Tenerife durante la temporada 2026/2027.