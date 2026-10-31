El ‘Tenorio’ de Timaginas regresa al Teatro Leal de La Laguna por Finados

Timaginas Teatro vuelve a llevar Don Juan Tenorio al Teatro Leal de La Laguna en una única función, esta noche de sábado, a partir de las 20.00 horas, reafirmando su compromiso con la tradición de representar el clásico de José Zorrilla durante las fechas de Finados. Como cada año, la respuesta del público está siendo excelente y la función está a punto de colgar el cartel de entradas agotadas.
La representación de este año va a tener un significado muy especial: será la última vez que el público pueda ver a Armando Jerez interpretando el papel del joven Don Juan, personaje al que ha dado vida durante más de 25 años.
En 2027, el actor dará el relevo a su hijo, Miguel Ángel Jerez, brillante actor de la compañía, que asumirá el papel de Don Juan joven. Armando Jerez continuará vinculado al personaje en la segunda parte de la representación, en la que encarnará a Don Juan en su madurez.
Junto a Armando Jerez, María Rodríguez, compañera también en las labores de dirección, se pondrá de nuevo en la piel de Brígida. La primera representación de la obra por ambos se remonta a Madrid, en 1999.
Una tradición compartida
Después de 18 años, el montaje se ha convertido en una de las señas de identidad de Timaginas Teatro y en una cita esperada por quienes desean disfrutar sobre las tablas de uno de los grandes clásicos del teatro español.
Esta trayectoria ha sido posible gracias al compromiso del Teatro Leal de La Laguna, que ha apostado por programar la producción de Timaginas Teatro a lo largo de todo este tiempo, contribuyendo a recuperar y mantener viva una tradición profundamente ligada a estas fechas. Su apoyo continuado ha permitido que varias generaciones de espectadores se reencuentren con la obra de Zorrilla.
Una veintena de actores y figurantes darán vida al texto en una puesta en escena que ha contado con el favor del público y de la crítica. El montaje fue emitido por RTVE al estilo de Estudio 1 y se ha convertido también en una herramienta de referencia para que muchos jóvenes se acerquen al Romanticismo y a uno de sus autores más representativos.
En el reparto, Andreas Figueiredo Trujillo interpreta a Don Luis Mejía; Sandra Hernández de León, a Doña Inés, y Angelo Olivier, al Comendador. Completan el elenco actores y figurantes que han acompañado a la producción durante buena parte de su trayectoria en Canarias.
Un año más, Don Juan acudirá a su apuesta con Don Luis Mejía y raptará a Doña Inés del convento, sin imaginar que acabará atrapado por un sentimiento puro capaz de redimirlo de sus pecados. Para contar esta historia, la compañía recrea la época con una escenografía costumbrista y siete cambios de decorado, así como con el vestuario a cargo de Carmen Rodríguez, directora de arte de Timaginas Teatro.
Espíritus flotantes y una atmósfera mágica acompañarán al protagonista en su camino hacia la redención a través del amor, ante un público que, junto al Teatro Leal y la compañía, ha mantenido viva esta cita año tras año.
Una compañía en gira por la Península
El regreso de Don Juan Tenorio al Leal coincide con un momento especialmente destacado para Timaginas Teatro, que continúa llevando sus producciones por escenarios de la Península con una acogida extraordinaria por parte del público. Montajes como La farsa del Siglo de Oro, galardonado con el Premio Godot del Público 2024; La casa de Bernarda Alba, El último verso y Magallanes-Elcano forman parte de una gira que sigue sumando funciones y acercando el teatro de la compañía canaria a espectadores de toda España.