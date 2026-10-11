Fallece Francisco Medina Fernández-Aceytuno

El domingo por la mañana falleció en Santa Cruz el abogado y ex político Francisco Medina Fernández-Aceytuno. Tenía 84 años y en los últimos años había sufrido diversos achaques, que él atribuía a su actividad deportiva, como tenista y como golfista. Letrado de mucha solvencia, ejerció la carrera muchos años, alternándola con sus negocios turísticos e inmobiliarios.
Era miembro del PSOE, partido al que llegó a representar como concejal en el Ayuntamiento de Santa Cruz. Hombre sumamente inteligente, supo ser un vínculo de entendimiento entre formaciones políticas, enemigo del sectarismo y fiel a sus ideas, que mantuvo siempre. Con gente como él era fácil hacer política, ya que fue siempre hombre tolerante, liberal y muy dialogante. No quiso ocupar otros puestos en su partido que el de concejal, pues su vocación era la abogacía y el mundo de los negocios, en el que se movía como pez en el agua. Gran viajero, hombre culto y de mucha lectura, Francisco Medina tuvo un papel preponderante en la sociedad chicharrera, en sus años más prolíficos en cuanto a actividad tanto profesional como política.
Era un apasionado del tenis y del golf. Su presencia, cada año, en el torneo de Roland Garros fue una constante en su vida, acompañado de su hermano, Alfonso Medina, reputado cardiólogo con ejercicio en Las Palmas, también fallecido. Paco Medina, ya en su madurez, era asimismo un buen jugador de golf. Le gustaba mucho la navegación, que realizaba en su barco de recreo, y era un excelente anfitrión.
Cultivó la amistad de varios famosos, a los que llegó a asesorar en algunas etapas, como Arancha Sánchez Vicario y Alejandro Sanz. Como letrado, era especialista en derecho inmobiliario y ejerció muchos años en su despacho de Santa Cruz, que compartía con el famoso penalista Edmundo González Hernández y con su hermano, el civilista Víctor Medina Fernández Aceytuno, ex decano del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife. Descanse en paz el gran amigo y reciban sus hijos, Alicia y Alfonso Medina, nuestro más sentido pésame.