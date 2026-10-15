Qué hacer este fin de semana en Santa Cruz: primera verbena del Carnaval, conciertos y actividades

Santa Cruz de Tenerife afronta, este fin de semana, una nueva cita con la cultura y el ocio a través de una agenda que reúne fiestas populares, actividades dirigidas a la juventud, propuestas infantiles y familiares, conciertos, representaciones teatrales y exposiciones repartidas por distintos espacios del municipio.
Entre las principales propuestas destacan las Fiestas del Suroeste, en El Tablero, que ofrecerán un programa de varios días con música, folclore, tradiciones y actividades para compartir en comunidad. La jornada se completa con iniciativas de Distrito Joven, encuentros en las bibliotecas municipales y una amplia oferta cultural en teatros, auditorios y espacios expositivos.
El barrio de El Tablero será uno de los principales focos de actividad durante el fin de semana con las Fiestas del Suroeste, organizadas por la Asociación de Vecinos El Tablero. La programación propone tres jornadas de encuentro vecinal en las que tendrán cabida la música, las tradiciones populares y las actividades para toda la familia.
Por otro lado, la programación de Distrito Joven vuelve a apostar por el aprendizaje, la creatividad y el ocio activo con actividades distribuidas por diferentes espacios comunitarios. El jueves y el viernes a las 18:00 horas, el Centro Comunitario de Valleseco acogerá los ensayos de “Distrito Talent”, una propuesta que brinda a los jóvenes un espacio para desarrollar y preparar sus habilidades artísticas. El sábado, a las 11:00 horas, los ensayos continuarán en el Centro Comunitario El Sobradillo.
El viernes también se celebrará el taller “Dibujo Manga Digital”, a las 18:00 horas, en la Casa de la Juventud Lázaro Siliuto. A esa misma hora, las canchas del Barranco de Santos serán el escenario de una actividad de pickleball, una alternativa deportiva para fomentar la participación y el ocio saludable. La oferta juvenil se completará el sábado, a las 17:00 horas, con un taller de maquillaje de caracterización en el Centro Cívico Nuevo Obrero.
Las bibliotecas municipales tendrán un papel destacado en la agenda con propuestas educativas, culturales y familiares dirigidos a diferentes edades. El viernes, la Biblioteca Municipal José Saramago de Añaza organizará un taller de lactancia a las 12:30 horas, mientras que la Biblioteca Municipal Central acogerá a las 17:00 horas la charla motivacional “Lo que de verdad importa”.
La programación continuará en este último espacio a las 17:30 horas con “Cuentos en familia: Fantaseando”, una actividad protagonizada por Antonio Conejo que invita a disfrutar de la narración y la imaginación en compañía.
La oferta escénica tendrá una presencia destacada durante los cuatro días. Esta tarde, el Espacio La Granja acogerá “Your name”, a las 19:00 horas, mientras que mañana, a las 20:00 horas, será el turno de “Negro Luz”.
El Auditorio de Tenerife Adán Martín recibirá la ópera “Le nozze di Figaro”, con funciones los días 15 y 17 de octubre a las 19:00 horas. Asimismo, el espectáculo “Noche” podrá disfrutarse el viernes y el sábado a las 19:30 horas, y el domingo a las 12:30 horas.
El teatro también estará representado por “Hasta que el divorcio nos separe”, en L’Incanto el viernes a las 21:00 horas; “El Humor Exchiste”, en el Café Teatro Rayuela el sábado a las 21:00 horas, y “Transparentar”, en el Teatro Victoria los días 17 y 18 a las 19:30 horas.
La programación incluye además “Don Juan Tenorio”, el sábado a las 19:00 horas en el Centro Comunitario Nuevo Obrero, dentro de las propuestas de “Finados”, así como “Una historia de brujería canaria”, ese mismo día y a la misma hora en el Centro Comunitario de Valleseco.
La música estará presente en diferentes escenarios del municipio, desde las fiestas populares hasta las salas culturales y los grandes recintos. El jueves, a las 21:00 horas, En crudo acogerá la actuación de “Las X”. El viernes, la Asociación Cultural Equipo PARA recibirá a “Lil Van” a las 20:30 horas, mientras que La Movie Social Club ofrecerá la actuación de “El Coyote Cojo” a las 22:00 horas, con entrada libre.
El sábado, a las 19:00 horas, el recinto portuario de Santa Cruz de Tenerife será escenario de “Symphony of Stars”, dentro de la octava edición de Starmus. Ese mismo día, el Mercado del Barrio de la Salud acogerá entre las 19:00 y las 20:00 horas el primer encuentro de orquestas de pulso y púa, con la participación de “OPP Aceviños”.
La programación musical se completa con las actuaciones previstas en El Tablero y con la presentación del cartel del Carnaval 2027, que tendrá lugar el viernes a las 20:30 horas en la Plaza del Príncipe.
El deporte estará presente, el sábado, a través de “Santa Cruz Extreme”, que volverá a convertir los senderos del Parque Rural de Anaga en escenario de una jornada deportiva que combina competición, naturaleza y respeto por el medio ambiente.
Además, “Anaga Biofest” continúa con su programación de actividades que contienen talleres, gastronomía, artesanía, biodiversidad y saberes tradicionales ligados a la Reserva de la Biosfera del Macizo de Anaga.
La agenda incluye también varias propuestas expositivas que permitirán acercarse al arte y al patrimonio durante estas fechas. La Sala de Arte Los Lavaderos acogerá del 15 al 31 de octubre “Enlutados”, una exposición dedicada a la indumentaria tradicional de luto. Por su parte, el Centro de Entidades de Voluntariado albergará “Siemprevivas”, del 16 al 23 de octubre. Además, el Templo Masónico acogerá la exposición “Judeo Masónica”, que tiene como objetivo analizar la historia de la masonería, la presencia judía en España y el origen del mito de la supuesta conspiración judeo-masónica.
Con esta programación, Santa Cruz de Tenerife reúne durante el fin de semana propuestas para distintos públicos e intereses, desde las tradiciones y la convivencia vecinal hasta la formación juvenil, la lectura, las artes escénicas, la música y las exposiciones, reforzando la actividad cultural y social en los barrios y espacios municipales.
Agenda por días
Jueves, 15 de octubre
- 10:30 h. Biblioteca Municipal Central. IES María Rosa Alonso. “Donde viven los cuentos”, con Fabio González.
- 17:30 h. Biblioteca José Saramago de Añaza. “Animalario”, con Alejandra Arbizu.
- 18:00 h. Centro Comunitario de Valleseco. Distrito Joven. Ensayos de “Distrito Talent”.
- 19:00 h. Espacio La Granja. “Your name”.
- 19:00 h. Auditorio de Tenerife Adán Martín. Ópera de Tenerife. “Le nozze di Figaro”.
- 21:00 h. En crudo. “Las X”.
- Del 15 al 31 de octubre. Sala de Arte Los Lavaderos. “Enlutados”. Exposición de indumentaria tradicional de luto.
Viernes, 16 de octubre
- 12:30 h. Biblioteca Municipal José Saramago de Añaza. Taller de lactancia.
- 17:00 h. Biblioteca Municipal Central. “Lo que de verdad importa”. Charla motivacional.
- 17:30 h. Biblioteca Municipal Central. “Cuentos en familia: Fantaseando”, con Antonio Conejo.
- 18:00 h. Casa de la Juventud Lázaro Siliuto. Distrito Joven. Taller “Dibujo Manga Digital”.
- 18:00 h. Canchas del Barranco de Santos. Distrito Joven. Pickleball.
- 18:00 h. Centro Comunitario de Valleseco. Distrito Joven. Ensayos de “Distrito Talent”.
- 19:00 h. Auditorio de Tenerife Adán Martín. Ópera de Tenerife. “Le nozze di Figaro”.
- 19:30 h. El Tablero. Fiestas del Suroeste. Concierto sacro “Armonías de Luz”, a la luz de las velas, a cargo de la Unión Artística El Cabo y la Banda Unión y Amistad.
- 19:30 h. Auditorio de Tenerife Adán Martín. “Noche”.
- 20:00 h. Espacio La Granja. “Negro Luz”.
- 20:30 h. Asociación Cultural Equipo PARA. Lil Van.
- 20:30 h. Plaza del Príncipe. Presentación del cartel del Carnaval 2027.
- 21:00 h. L’Incanto. “Hasta que el divorcio nos separe”.
- 22:00 h. La Movie Social Club, paseo Milicias de Garachico. “El Coyote Cojo”. Entrada libre.
- Del 16 al 23 de octubre. Centro de Entidades de Voluntariado. “Siemprevivas”.
Sábado, 17 de octubre
- 8:00 h. Senderos del Parque Rural de Anaga. “Santa Cruz Extreme”.
- 10:00 a 16:00 h. Aparcamientos del Mercado del Barrio de la Salud. Carpas con exposiciones y venta de artículos de manualidades de comercios de la zona y particulares.
- 10:00 h. Aparcamientos del Mercado del Barrio de la Salud. Grupos de baile urbano en el escenario.
- 11:00 h. Centro Comunitario El Sobradillo. Distrito Joven. Ensayos de “Distrito Talent”.
- 11:00 h. Aparcamientos del Mercado del Barrio de la Salud. Juegos de mesa para mayores.
- 12:00 h. El Tablero. Fiestas del Suroeste. Actuación folclórica de la A.F. Sueños del Teide y la A.F. Sentir Sureño.
- 14:00 h. El Tablero. Fiestas del Suroeste. “Berros y vino”, amenizado por la Parranda La Turronera.
- 16:00 h. El Tablero. Fiestas del Suroeste. Actuación de Juanito Panchín.
- 17:00 h. Centro Cívico Nuevo Obrero. Distrito Joven. Taller de maquillaje de caracterización.
- 17:30 h. El Tablero. Fiestas del Suroeste. Verbena a cargo de la Orquesta Wamampy.
- 18:00 h. Aparcamientos del Mercado del Barrio de la Salud. Misa y procesión.
- 19:00 h. Auditorio de Tenerife Adán Martín. Ópera de Tenerife. “Le nozze di Figaro”.
- 19:00 h. Centro Comunitario Nuevo Obrero. Finados. “Don Juan Tenorio”.
- 19:00 h. Centro Comunitario de Valleseco. Finados. “Una historia de brujería canaria”.
- 19:00 h. Mercado del Barrio de la Salud. Festival del primer encuentro de orquestas de pulso y púa “OPP” Aceviños.
- 19:00 h. Recinto portuario de Santa Cruz de Tenerife. “Symphony of Stars”, en la octava edición de Starmus.
- 19:30 h. Auditorio de Tenerife Adán Martín. “Noche”.
- 19:30 h. Teatro Victoria. “Transparentar”.
- 20:00 h. El Tablero. Fiestas del Suroeste. Actuación musical del Grupo Saoco.
- 21:00 h. Café Teatro Rayuela. “El Humor Exchiste”.
- 21:00 a 24:00 h. Aparcamientos del Mercado del Barrio de la Salud. Actuación de orquesta.
- 22:00 a 00:00 h. El Tablero. Fiestas del Suroeste. Cierre con la Orquesta Acapulco.
- Del 17 de octubre al 13 de noviembre. Desván Blanco Espacio Cultural. Muestra pictórica “Paisajes oníricos”, de Juan Guerra.
Domingo, 18 de octubre
- 10:30 a 13:30 h. El Tablero. Fiestas del Suroeste. Actividades infantiles.
- 11:00 a 14:30 h. Aparcamientos del Mercado del Barrio de la Salud. Castillos hinchables, pintacaras, globoflexia, manualidades y juegos infantiles.
- 12:30 h. Auditorio de Tenerife Adán Martín. “Noche”.
- 18:00 h. El Tablero. Fiestas del Suroeste. Santa Misa, procesión y exhibición pirotécnica.
- 19:30 h. Teatro Victoria. “Transparentar”.