Freakshow celebra Halloween el 31 de octubre con una nueva edición en La Laguna

Freakshow regresa este sábado 31 de octubre con una nueva edición especial de Halloween que volverá a convertir la noche más terrorífica del año en un encuentro con la música electrónica y la ambientación característica de esta celebración. Bajo la producción de Flashback, el evento se desarrollará en Penélope (Plaza San Cristóbal, La Laguna), desde las 22:00 hasta las 05:00 horas, con un cartel integrado por Claudia Rutten, Isla Sonido, Dee Lay, Cosmicka y Delmonte.
La propuesta reunirá durante siete horas a los amantes de la música electrónica en una noche marcada por la estética de Halloween y el ambiente festivo que caracteriza a Freakshow. La cita invita a los asistentes a sumarse a la celebración y disfrutar de una experiencia musical diferente en la víspera de Todos los Santos.
El apartado musical contará con cinco propuestas que pondrán ritmo a la noche: Claudia Rutten, Isla Sonido, Dee Lay, Cosmicka y Delmonte serán los encargados de protagonizar las sesiones de esta edición, en una programación concebida para acompañar al público hasta la madrugada.
Las entradas están disponibles a través de la plataforma Tiickets.es, con diferentes modalidades de acceso. La promoción inicial tiene un precio de 20 euros, mientras que la entrada general cuesta 25 euros y el último tramo de venta se sitúa en 30 euros. Todas las modalidades incluyen el acceso al evento y una consumición.
La organización recuerda que el aforo es limitado, por lo que recomienda adquirir las entradas con antelación para asegurar la asistencia a una de las citas de Halloween de la agenda nocturna de Tenerife.
Con esta nueva edición, Freakshow mantiene su apuesta por una celebración que combina música electrónica, estética temática y ocio nocturno, con Flashback al frente de la producción y una programación pensada para disfrutar de Halloween hasta las primeras horas del domingo.