Garafía y Los Silos, los municipios más ‘pobres’ de Canarias

Los datos que maneja la Agencia Tributaria revelan que la población con menos recursos económicos de Canarias reside en los municipios del norte de Tenerife y La Palma, con Garafía y Los Silos como las localidades más pobres del Archipiélago. Allí, las rentas medias brutas anuales de los declarantes del IRPF alcanzan 20.226 y 21.013 euros que, una vez descontados los impuestos directos y las cotizaciones, se quedan en 18.716 (Garafía) y 18.169 euros (Los Silos), algo más de 1.500 euros mensuales por contribuyente, lo que, en muchos casos, suponen los únicos ingresos de los hogares.
Así se desprende de la Estadística de Declarantes del IRPF en municipios de más de mil habitantes correspondiente al año 2024, cuyos últimos veinte puestos están ocupados, casi en su totalidad, por municipios de la provincia tinerfeña y, en gran medida, por localidades del norte de Tenerife.
En total, estas suman diez, las de La Palma, cuatro, y de La Gomera figuran tres. Solo tres municipios de la provincia oriental, todos en la isla de Gran Canaria (La Aldea de San Nicolás, Tejeda y Artenara), figuran a la cola del Archipiélago, frente a diecisiete de la occidental.
El municipio majorero de Betancuria, con una población aproximada de 800 personas, no entra en esta clasificación como tal, sino como una agrupación de municipios pequeños, en su caso, con una renta bruta media de 28.840 euros.
Con una horquilla de renta bruta de entre los 20.226 euros de Garafía y los 23.805 de Agulo, estos veinte municipios se alejan de manera importante de la media que registra la Agencia Tributaria en el conjunto de Canarias, un total de 29.596. En el caso de Guía de Isora, la diferencia supone 5.701 euros anuales, mientras que en Garafía, la brecha con la media regional se agranda hasta los 9.370 euros por año.
En esta lista de localidades que concentran a la población con menos recursos económicos se encuentran, ordenados de menos a más ingresos, además de Garafía (20.226 euros); Los Silos (21.013); Barlovento (21.407); Buenavista del Norte (21.579); Vallehermoso, en La Gomera (21.781); El Tanque (22.042); Tacoronte (22.060); Puntagorda (22.090); La Victoria (22.637); Hermigua (22.736); Icod de Los Vinos (22.876); Fuencaliente de La Palma (22.997); San Juan de La Rambla (23.075); Vilaflor (23.686); Garachico (23.704); La Guancha (23.724); y Agulo (23.805).
Los más ‘pudientes’
En el lado opuesto de la tabla figuran los dos municipios que albergan a la población con más recursos económicos de Canarias desde hace ya varios años: Santa Brígida, en Gran Canaria, con una renta bruta media anual de 51.071 euros, cifra alejadísima de la media regional, y El Rosario, en Tenerife, con 39.308 euros, casi diez mil más que la media del conjunto del Archipiélago.
Una vez descontados impuestos y cotizaciones, la renta disponible en estos dos municipios alcanza los 39.364 euros anuales (3.280 euros al mes) en Santa Brígida, mientras que en El Rosario, el más rico de Tenerife, se llega a 30.709 euros anuales (2.560 euros al mes). En la clasificación nacional, Santa Brígida ocupa el puesto 33 entre los municipios con más pudientes y para encontrar a El Rosario hay que bajar hasta el puesto 155 de toda España.
La riqueza se concentra también en las capitales de Gran Canaria y Tenerife. Así, acompañan a estas dos localidades más ricas de Canarias, Teguise, en Lanzarote, con una renta bruta media anual de 34.872 euros; Las Palmas de Gran Canaria, con 33.925 euros, en el cuarto puesto regional; Santa Cruz de Tenerife, la quinta, con 33.287 euros; Candelaria, Tegueste, Breña Baja y El Sauzal, todos con rentas burtas medias por encima de los 32.000 euros, y cierra la clasificación de diez , el municipio conejero de Tías, con 31.313 euros.
Si se toman en consideración los datos relativos a las comunidades autónomas, Canarias ocupa, por renta, el cuarto puesto por la cola, superando solo a Extremadura, Castilla La Manca y Andalucía. En el Archipiélago, la renta media bruta anual se eleva a 29.596 euros y en el conjunto del país, a 33.239, una diferencia de 3.643 euros. La Agencia Tributaria registra en la Islasun total de 1.107327 declaraciones del IRPF.