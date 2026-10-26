Roban 800 kilos de papas negras en Tenerife y la Guardia Civil descubre cómo actuaban

La Guardia Civil investiga a seis hombres de entre 24 y 51 años como presuntos autores de la sustracción de unos 800 kilos de papas negras en diferentes fincas agrícolas de los municipios de El Rosario y Tacoronte, en Tenerife.
Las investigaciones se iniciaron tras la comisión de diversos hechos delictivos registrados durante la temporada de cosecha y que afectaron a explotaciones agrícolas del municipio de El Rosario, y la han llevado a cabo agentes del equipo Roca, según ha informado este lunes la Guardia Civil en una nota.
Los agentes averiguaron que los acusados actuaban de forma organizada y accedían en varias ocasiones y en diferentes días aprovechando la vulnerabilidad de las fincas, que no disponían de muros o vallas perimetrales.
Según el instituto armado, los investigados se desplazaban en dos vehículos desde otras localidades hasta las explotaciones agrícolas afectadas a las cuales accedían “con total impunidad”, añade, y extraían las papas de la tierra para introducirlas en sacos de aproximadamente 30 kilos.
Al parecer, mientras uno de los acusados permanecía dentro del vehículo en las inmediaciones de la finca, otros llevaban a cabo la sustracción y el traslado facilitando así una rápida huida.
Durante la investigación se constató que los propietarios de las explotaciones afectadas llegaron a sorprender a los investigados en dos ocasiones, si bien estos consiguieron huir del lugar.
No obstante, gracias a la información facilitada por los perjudicados, la colaboración ciudadana y las gestiones de investigación desarrolladas por el Equipo Roca, los agentes lograron localizar e identificar a las seis personas presuntamente implicadas.
Asimismo, a uno de los investigados se le atribuye un delito de hurto en grado de tentativa, después de que fuera sorprendido por el propietario de una finca cuando se disponía a introducir las papas sustraídas en una mochila de grandes dimensiones, momento en el que emprendió la huida.
Uno de los aspectos destacados de la investigación es que las papas sustraídas pertenecían a la variedad conocida como «papa negra», un producto especialmente apreciado por sus características y cuyo precio en el mercado puede alcanzar valores elevados debido a su limitada disponibilidad.
Esta circunstancia, unida al conocimiento del sector agrícola que presuntamente tenían los investigados, pone de manifiesto la selección de un producto de especial interés económico, afirma la Guardia Civil, que destaca que algunos de los investigados cuentan con antecedentes por hechos delictivos de naturaleza similar.