Una huelga general más justificada en Canarias que en ningún otro sitio

Ante cualquier huelga general, y más una sin precedentes por surgir de un movimiento por la vivienda y a dos semanas de unas elecciones, siempre hay voces muy contrarias, y no solo de las patronales o los partidos conservadores. Sin embargo, y al menos por lo sondeado por DIARIO DE AVISOS, la del próximo 11 de noviembre concita unanimidad en los sindicatos en Canarias, no solo por compartir los principales motivos (vivienda y salarios), sino porque tienen claro que en las Islas hay muchas más razones que en el resto del Estado, incluso para convocar luego un paro específico en el Archipiélago por ser la comunidad que más crece, pero que con los sueldos más bajos de siempre.
Desde la UGT, su secretario general en Canarias, Manuel Navarro, lamenta que, “por primera vez en la historia de este país, se habla de la poca legitimidad de una huelga general. Parece que ahora todo se deslegitima y ya lo hicieron el PP y Vox cuando Pedro Sánchez llegó a la Presidencia y ahora usan lo mismo para no darle el valor a una huelga como ésta”.
Según recuerda, “no debemos olvidar que el último paro general lo tuvimos hace ya catorce años precisamente contra Rajoy y fue por una reforma laboral muy lesiva contra la clase trabajadora y que aún hoy, y pese a la reforma laboral del Ejecutivo progresista de 2021, no hemos podido cambiar aquellos despidos que implantó la derecha para favorecer a la patronal. Son catorce años y ahora convocamos otra por la incidencia que tienen los bajos salarios en la adquisición o alquiler de una vivienda digna y resulta evidente que la reacción de los movimientos ciudadanos, motivada por el rechazo de los dos reales decretos que preparó el Gobierno y que venían a remediar un poco una situación de desamparo ante los desahucios, tiene mucho que ver con esta convocatoria. Es algo que no negamos en ningún momento”.
En este sentido, subraya que “los sindicatos mayoritarios no podemos hacer caso omiso al parecer de la ciudadanía. Por tanto, y más allá del acuerdo por el empleo y la negociación colectiva que se hace a escala estatal, las políticas de empleo y de vivienda son competencia exclusiva de las comunidades, de los ayuntamientos y cabildos en las Islas y son las instituciones a las que demandamos que no miren hacia otro lado ni giren la cabeza a los problemas ciudadanos. Sabemos que en Canarias se construyen viviendas, pero son en su mayoría inalcanzables por los bajos salarios. Están por encima de los 200.000 o 250.000 euros, algo improbable de cubrir con estos sueldos”.
Ante esto, Navarro considera más que justificada esta huelga “porque queremos concienciar a los que nos representan y a las patronales de que no pueden dejar de atender las necesidades de las personas más desfavorecidas, que los salarios dignos son los que permiten a nuestros jóvenes hacer un proyecto de vida y que las pensiones deben tener la capacidad de dignificar la vida de nuestros mayores y ya tenemos las primeras pruebas o indicios de que un cambio de Gobierno con el PP y Vox podría acabar con una privatización de las pensiones, de la Sanidad y la Educación, por lo que creemos que la huelga va a tener seguimiento por parte de los trabajadores. Y es que debemos ser conscientes de que la riqueza ha de repartirse de forma justa, cosa que no se está haciendo y, como consecuencia de eso, tenemos en Canarias los salarios más bajos de todo el país”.
Según recalca, resulta evidente que “las políticas deben focalizarse en el apoyo a los más necesitados y sus salarios, y en vivienda, pero no en casas de lujo para unos pocos, que es lo que quiere la oposición. Por eso esta huelga tiene especificidades y está focalizada en todos los organismos públicos y, por tanto, también en la patronal”.
Desde Comisiones Obreras, su secretario de Acción Sindical en las Islas, Ignacio Hernández, se muestra convencido de que “la vivienda es un derecho y no un negocio, y esto es lo más importante, así como que esta huelga está más que justificada y los motivos son tres: vivienda, precios y salarios. Llevamos años batallando estos elementos de conflicto, pero es verdad que en los últimos meses se han agravado notablemente por los conflictos bélicos, la inflación y, el detonante final, el asesinato de Maricarmen”.
“PARO LABORAL Y CÍVICO”
Hernández tiene claro que se trata de “una huelga laboral, pero también cívica. Hablamos de la base de toda la lucha sindical y de izquierdas, del reparto de la riqueza e insisto: los enemigos, los que están en frente en esta huelga, son todos los que tienen poder de decisión. Por ejemplo, las patronales, con su clásica política de bloqueo sistemático, con los convenios caducados o bloqueados, la negociación colectiva y el VI AENC (Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva). Por tanto, también esta huelga de los trabajadores va dirigida a los empresarios, a los que repercuten subiendo los precios al mismo tiempo que suben sus beneficios, pero no los salarios. Asimismo, va contra los políticos, claro que sí, contra la política del no: la de no hacer nada y la de bloquear todo aquello que va en beneficio de la clase trabajadora”.
A su juicio, la convocatoria tampoco debe sorprender “porque, de hecho, ya llevábamos tiempo, desde hace muchos meses, diciendo que este otoño iba a ser caliente y así está siendo porque los datos están ahí: Canarias sufre una crisis habitacional sin precedentes; tenemos la vivienda de alquiler más cara de España; el alquiler ya se come el 100% del salario; tenemos la oferta de vivienda más baja y la demanda cada vez es mayor; la vivienda social supone el 1%, la más baja del país; 211.000 casas vacías y nuestras dos capitales de provincia, en los puestos uno y cuatro del índice, ya que Santa Cruz de Tenerife presenta 17.300 vacías y Las Palmas, 14.300. Para más inri, estamos en el top de viviendas turísticas: el 15%”.
Ante este panorama, resalta el contraste que se da con otros datos del Archipiélago, “que bate récords en hostelería y comercio, pero con los salarios más bajos. Ningún incremento salarial que hemos alcanzado está siendo suficiente contra la inflación. Por tanto, con la cesta de la compra más cara, la menor capacidad de ahorro y los mayores índices de pobreza, no es que haya motivos de sobra en Canarias para ir a la huelga, sino lo siguiente. Por eso, el 11N vamos todos y todas a la huelga para mejorar la vida de la clase trabajadora y la sociedad del país”.
“SEGUROS DEL ÉXITO”
Según recalca, “en CCOO estamos más que convencidos de que el 11N será un éxito rotundo y, para eso, ponemos todos nuestros medios y recursos para que sea histórica. Y estamos seguros de que lo será porque se trata de la lucha de la gente, de la clase trabajadora por una vida y un salario dignos, ya que queremos trabajar pero que los sueldos nos permitan vivir”.
Por parte de la Federación Sindical Canaria (FSC), Daniel Casal, su secretario general (que ha firmado un manifiesto junto a Intersindical Canaria llamando a la movilización), también considera que hay motivos de sobra, especialmente en las Islas. “De hecho, lo hemos planteado en otros momentos, ya desde hace tiempo. Es más, recordemos que hace unos meses desarrollamos una huelga en la hostelería de las Islas con un éxito suficiente, más en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, ya que, en la de Las Palmas, UGT y CCOO se descolgaron. Lo importante, y también ahora, es que las condiciones para una huelga sectorial o general existen y amparan este recurso constitucional. ¿Que hemos sido arrastrados por el movimiento por la vivienda?: hay circunstancias que a veces superan los cálculos o tácticas de organizaciones, partidos o sindicatos. En muchas ocasiones en la historia, el impulso del movimiento obrero, de los trabajadores y popular acaba generando un proceso de huelga y transformación importante. Si es así esta vez, que no lo sé, bienvenido sea y no supone ningún tipo de hándicap o de preocupación. Al menos, nuestra Federación está siempre dispuesta a acompañar esas reivindicaciones con nuestra logística, herramientas, medios, experiencia…”.
Sobre si es una huelga más contra la oposición, señala que “no vamos a ella contra el Gobierno o la oposición, sino por unas circunstancias determinadas que atraviesan a gobiernos autonómicos, municipales y estatales. Todos han tenido una parte no pequeña de responsabilidad. Los trabajadores no podemos asumir los alquileres ni las hipotecas, nuestros jóvenes no pueden emanciparse e ir adelante con un proyecto de vida, porque hay un desmedido desbordamiento especulativo en la sociedad rentista y capitalista, que acaba con nuestros salarios, que ya no son suficientes para mantener una familia y, desde luego, asumir arrendamientos o hipotecas”.
Sobre cómo puede influir en las elecciones del 29N, al tratarse de la primera vez que una huelga precede en tan poco a unas generales, considera que se trata de “momentos distintos: por un lado, el movimiento social, en las calles, en las plazas, el de la juventud y los estudiantes… La contestación de los trabajadores está siendo muy importante pero porque las circunstancias estaban dadas. Paralelamente, se ha cruzado un proceso electoral que puede influir en un sentido o en otro, ya que pudiera ser que llamara a un sector que se siente de la izquierda social a movilizarlo, pero puede pasar lo contrario. Sin embargo, esos cálculos políticos y tácticos corresponden a otras instancias. En cualquier caso, la huelga es contra todos los que han generado esta situación, contra el sistema rentista y capitalista, pero si además es capaz de agrupar voluntades para frenar el avance de la ultraderecha, del fascismo y el PP, pues conseguiríamos dos cosas y estaría muy satisfecho. Y espero que sea así”.
Y respecto a las razones del paro en Canarias, insiste en que lo han discutido en su Federación “desde hace mucho” y cree más que justificada la huelga en las Islas. “Necesitamos acumular toda la fuerza posible para poner fin a la situación que vive la clase trabajadora aquí, con unos salarios con un diferencial con la media del Estado de en torno a los 500 euros, cuando hablamos de una comunidad que crece por encima del país, con un PIB del 2,85 frente al 2,7 estatal. Somos la séptima-octava comunidad por Producto Interior, pero la última en renta per cápita, en cómo los trabajadores llegamos a esa riqueza que se genera. La carestía de la vida es insoportable, llenar la cesta de la compra supone un calvario mes a mes, las bolsas de pobreza no ceden, las estadísticas son lamentables, el dato del materno infantil es estremecedor cuando dice que 28 bebés han sido entregados en adopción en el propio paritorio, es algo que supera las estadísticas y refleja un drama popular tremendo. El futuro de nuestra tierra, por tanto, es muy complicado, por lo que tenemos motivos de sobra, y por eso tampoco descartamos que llamemos después a una huelga general en las Islas, tras ver cómo se responde el 11N, para la que pedimos la movilización de todos los trabajadores”.