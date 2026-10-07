Isla Calavera presenta su X edición en el Festival de Cine Fantástico de Sitges

El Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna Isla Calavera presentará este sábado su décima edición en el marco del Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges, en un encuentro dedicado a celebrar una década de pasión por el género y de impulso al talento y a la industria audiovisual de las Islas Canarias.
La actividad tendrá lugar a las 10:30 horas y hará un recorrido por la historia y la evolución del festival canario a lo largo de sus diez primeras ediciones, además de repasar cómo un evento único en el Archipiélago ha crecido y se ha consolidado dentro del panorama del cine fantástico, generando un espacio de intercambio para cineastas, profesionales de la industria y público.
Con la participación de los codirectores del festival Daniel Fumero y Ramón González Trujillo, y Vanesa Bocanegra, subdirectora, se anunciarán en primicia los primeros títulos de la Sección Oficial de Largometrajes y Cortometrajes a competición, documentales y novedades del cartel de invitados de la décima edición, que ya cuenta con nombres confirmados como los actores Christopher Lambert (Los inmortales) y Tom Berenger (Platoon), la actriz Lone Fleming (Una vela para el diablo) y el director, guionista y productor Lloyd Kaufman (El vengador tóxico).
La presentación servirá también para recordar algunas de las iniciativas y experiencias que han marcado la trayectoria de Isla Calavera y que han contribuido a reunir en Canarias a representantes de la creación y la producción audiovisual en torno al cine de género.
Canarias, territorio de creación cinematográfica
La mesa redonda abordará asimismo el papel del festival en la proyección de Canarias como territorio de creación, producción y actividad cinematográfica. En este sentido, se analizará la importancia de reforzar los vínculos entre el talento local y el conjunto de la industria audiovisual, así como la capacidad de los festivales para generar redes, visibilidad y nuevas oportunidades profesionales.
Diez ediciones dedicadas al cine fantástico
Nacido en 2017, el Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna – Isla Calavera celebrará su décima edición del 6 al 15 de noviembre de 2026. A lo largo de esta década, el certamen se ha consolidado como uno de los festivales de cine fantástico más relevantes de nuestro país y forma parte de la Méliès International Festivals Federation, red internacional especializada en cine fantástico.
El Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna – Isla Calavera está organizado por la Asociación Cultural Charlas de Cine, Multicines Tenerife y la publicación especializada Tumbaabierta.com, y cuenta con el Ayuntamiento de La Laguna, a través de su área de Cultura, como patrocinador principal. Cuenta también con el apoyo del Gobierno de Canarias, Promotur Turismo de Islas Canarias, el Cabildo de Tenerife, el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, Canary Islands Film y Volcanic Xperience, además de otros colaboradores públicos y privados.