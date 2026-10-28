Isla Calavera reconoce la labor divulgativa de la periodista Elena S. Sánchez

El X Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna Isla Calavera, que se celebrará del 6 al 15 de noviembre de 2026, entregará en su Gala de Apertura el Premio Isla Calavera a la Difusión del Fantástico a la periodista y presentadora Elena S. Sánchez, en reconocimiento a su decisiva labor de divulgación, recuperación y puesta en valor del cine español y, muy especialmente, del fantástico y el terror.
Con más de dos décadas de trayectoria en RTVE, Sánchez ha acercado al público títulos que habían quedado relegados al olvido. Como presentadora de Días de cine (2014-2020) y en la dirección y presentación de Historia de nuestro cine (desde 2015), ha contribuido a recuperar clásicos y a conectar su tradición con nuevas generaciones.
Entre los títulos emblemáticos que ha rescatado para el gran público destacan La residencia (1969) y ¿Quién puede matar a un niño? (1976), de Narciso Ibáñez Serrador; La noche de Walpurgis (1972), de León Klimovsky; Angustia (1987), de Bigas Luna; Los sin nombre (1999), de Jaume Balagueró; y 99.9. La frecuencia del terror (1997),de Agustí Villaronga. También ha impulsado ciclos y coloquios con especialistas y creadores como Paco Plaza, Jesús Palacios, Javier Ocaña o Desirée de Fez, además de encuentros con figuras como Alejandro Amenábar, Daniel Monzón o Rodrigo Cortés. Su presencia en Isla Calavera simboliza el puente perfecto entre la divulgación del cine español y la celebración del fantástico que el festival promueve desde Canarias.