IUC critica que Santa Cruz destine dinero público a defender el monumento a Franco

Izquierda Unida Canaria (IUC) ha reclamado este martes al alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, que deje de destinar dinero público a defender judicialmente la permanencia del monumento dedicado al dictador Francisco Franco y ha pedido transparencia sobre el coste de los procedimientos.
En un comunicado, la organización critica la decisión municipal de presentar un nuevo recurso judicial para mantener el monumento y considera que los recursos públicos deberían destinarse a atender las necesidades sociales de la ciudadanía, mejorar los barrios y reforzar los servicios públicos.
IUC sostiene que la memoria democrática no implica borrar la historia, sino evitar los homenajes públicos a quienes acabaron con las libertades, y defiende que estos espacios deben abordarse desde el estudio y la contextualización histórica.
La organización también reclama conocer el coste acumulado de los procedimientos judiciales, los informes y los recursos destinados a mantener el monumento, así como el gasto previsto para la nueva iniciativa judicial.
“El dinero público debe servir para mejorar la vida de la gente, no para perpetuar homenajes a una dictadura”, afirma el coordinador de IUC Tenerife, Francisco Santamaría, quien reclama al Ayuntamiento que priorice las políticas sociales y el cumplimiento de la legalidad en materia de memoria democrática.