Jorge Volpi y Javier Brandoli, en la apertura de Periplo

La crónica internacional, la ficción política y las historias de jóvenes migrantes marcaron este lunes el inicio de Periplo, el Festival Internacional de Literatura de Viajes y Aventuras de Puerto de la Cruz. Hasta este domingo, su decimocuarta edición reunirá a una treintena de autores de distintas procedencias, en una programación que conecta territorios, experiencias y realidades contemporáneas.
MENORES MIGRANTES
La jornada inaugural comenzó en la Sala Lido del Lago Martiánez con la apertura de la exposición Travesías. Menores migrantes, el largo viaje, un proyecto de José Naranjo y Juan Luis Rod que reconstruye las historias de 13 jóvenes que llegaron solos a Canarias desde Senegal, Gambia, Guinea, Mali y Marruecos. Naranjo y Rod también presentaron el fotolibro de esta iniciativa, editado por PHREE, en una conversación moderada por la periodista Ebbaba Hameida.
Con la presencia de autoridades regionales, insulares y locales, como el alcalde portuense, Leopoldo Afonso; el viceconsejero regional Octavio Caraballo, y la consejera insular Krysten Martín, el primer día del festival contemplaba en su agenda la presentación, en la Carpa Lago Martiánez, de Carbonara con nata (Viajes al pasado, 2026), del periodista y corresponsal internacional Javier Brandoli, en una conversación con Leo Santisteban.
Entre la crónica de viajes y el ensayo, la obra aborda cuestiones como las migraciones, el racismo, la religión, el medio ambiente, la pobreza, la violencia y los populismos a partir de la experiencia sobre el terreno.
Para el cierre de la jornada se programó un diálogo entre el escritor mexicano Jorge Volpi, una de las voces más destacadas de la literatura latinoamericana contemporánea, y Eduardo García Rojas acerca de su obra La República (Alfaguara, 2026). Se trata de una distopía política ambientada en unos Estados Unidos de finales de 2026, donde, tras el colapso de la democracia, un nuevo presidente recurre a los algoritmos y la inteligencia artificial para imponer un nuevo orden.
La agenda de hoy martes contempla nuevos encuentros con autores en torno a sus libros. En este caso, con Alejandro de Ara (Cinco horrores de verano a los 23), Loreto Gutiérrez Prats (Olas como montañas), José Ignacio Carnero (Los fabuladores) y Margaryta Yakovenko (Ocupación).
La programación en detalle del festival, que organizan el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz y el Comando Periplo (con la coorganización de Acción Exterior del Cabildo de Tenerife en la nueva sección Meridianos), puede consultarse en su sitio web, festivalperiplo.com.