José Carlos Acha es elegido presidente de la Red de Ciudades y Territorios Creativos de España

El consejero de Cultura del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha, fue elegido presidente de la Red de Ciudades y Territorios Creativos de España (Recitcrea) durante la reunión celebrada el pasado sábado en Monforte de Lemos (Lugo).
Este nombramiento, asegura el vicepresidente insular, Lope Afonso, supone un reconocimiento al trabajo que desarrolla el Cabildo en el impulso de las industrias culturales y creativas, así como una oportunidad para reforzar la presencia de Tenerife en los espacios nacionales de colaboración e innovación.
Recitcrea reúne a ciudades grandes, medianas y pequeñas, así como a territorios y administraciones autonómicas, para fomentar la cooperación, compartir experiencias y promover proyectos. Acha expresa su satisfacción por asumir su presidencia y defiende la importancia de consolidar la colaboración entre territorios. “La cultura y la creatividad son fundamentales para el desarrollo de nuestras sociedades, no solo por su contribución al crecimiento económico, sino también por su capacidad para generar cohesión, participación, identidad y memoria colectiva”, indica.