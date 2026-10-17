La batalla de Lepanto vuelve a cobrar vida gracias a La Librea de Valle de Guerra

Valle de Guerra acoge un año más, hoy sábado, 17 de octubre, desde las 21.00 horas, el auto sacramental de La Librea, que conmemora la crucial batalla de Lepanto de 1571, donde participaron soldados canarios liderados por el capitán palmero Francisco Díaz Pimienta, como demuestran documentos albergados en la iglesia de El Salvador de Santa Cruz de La Palma.
Guillermo López, presidente de la Asociación de Amigos de La Librea de Valle de Guerra, afirma: “La plaza de Valle de Guerra se convertirá en un gran teatro en el que se verá el esfuerzo que todo el pueblo hace a lo largo de todo un año. No es una actividad que se hace una vez al año, sino que forma parte de la idiosincrasia vallera. Este año hemos entrado en los colegios. Los docentes disponen de un cuaderno de trabajo sobre La Librea”. “Hemos conservado esta tradición a lo largo del tiempo y hemos llegado a un nivel de excelencia. El vallero puede estar orgulloso de que su Librea siga viva”, añade. Este año hay escenas nuevas y nuevos personajes. “El público reclama novedades”, recalca Guillermo López.
La Librea es un acontecimiento esperado por los habitantes de Valle de Guerra y los amantes de esta tradición, basada en un auto de carácter popular a modo de desfile, con marcada naturaleza religiosa, ya que está dedicada a su patrona, la Virgen del Rosario, que ha derivado en un auto con escenificación teatral y banda sonora en directo, que será llevada a cabo por la Banda de Música de Nuestra Señora de Lourdes. Se contará, por primera vez, con la participación de la Masa Coral Tinerfeña. Asimismo, se contará con la colaboración de una veintena de músicos de la banda de Breña Alta, con la que se ha hecho un hermanamiento. Existe un proyecto para que la música sea compuesta ex profeso para La Librea.
Cada año se involucran unas 250 personas, de las cuales un centenar encarnan diversos personajes. Se esperan unos 2.500 espectadores para ver en persona la escenificación del auto. Se habilitarán 1.200 sillas y 15 puestos para personas con movilidad reducida.
La Librea de Valle de Guerra fue declarada en junio de este año Fiesta de Interés Turístico de Canarias
La primera parte de La Librea se celebró el pasado 7 de octubre, en la que se desarrolló la procesión de la Virgen de El Rosario, acompañada del barco de la virgen y la escuadra de la virgen.
Entre los reconocimientos que ha recibido La Librea destacan el hecho de ser Bien de Interés Cultural (2007), el premio internacional Cicop como Patrimonio Inmaterial Cultural, la insignia del Centro de Iniciativas Turísticas y el galardón del premio Amazigh como mejor acto de interés cultural. Desde junio de 2021 forma parte de la Plataforma de Patrimonio Inmaterial de España, reconocimiento otorgado por el Ministerio de Cultura. En junio de este año se declaró Fiesta de Interés Turístico de Canarias.
La Librea de Valle de Guerra cuenta con el respaldo de las áreas de Cultura, Patrimonio Histórico y Turismo del Ayuntamiento de La Laguna, el área de Cultura del Cabildo de Tenerife, la Obra Social de la Fundación La Caixa y la aportación de los socios que integran la Asociación de Amigos de la Librea de Valle de Guerra.