La innovación marítima emerge para redefinir la eficacia y la sostenibilidad

La innovación marítima está experimentando una “transformación histórica” acelerada por la urgencia de descarbonización, la presión regulatoria global y la maduración de la inteligencia artificial. A las puertas de 2026, el grupo tecnológico Wärtsilä identificó cuatro tendencias relevantes que afectarían al transporte marítimo mundial en este año. Desde el auge de la digitalización y la gestión de datos hasta la creciente importancia de las estrategias flexibles, van destinadas a “redefinir la competitividad, la eficiencia y la sostenibilidad” para los armadores y operadores de buques en todo el mundo.
Optimización del ciclo de vida: los rápidos avances tecnológicos y la evolución de las normativas están llevando a los armadores a pasar de soluciones inmediatas a estrategias integrales a largo plazo.
Descarbonización flexible: enfoques adaptados al perfil operativo de cada buque, los combustibles disponibles y las prioridades comerciales. Este aspecto abarca planificación, integración y monitoreo continuo. Las inversiones en motores de combustible flexible, propulsión híbrida y mitigación de fugas de metano son algunas de las acciones que permiten a los armadores preparar sus flotas para el futuro.
Digitalización, macrodatos y análisis: la complejidad de las naves -configuraciones híbridas, gestión avanzada de energía y sistemas de combustibles alternativos- exige una sólida integración digital.
Regulaciones menos predecibles: a pesar del reciente retraso en el Marco de Cero Emisiones Netas de la OMI, el panorama regulatorio sigue evolucionando, con iniciativas regionales como el Sistema de Comercio de Emisiones de la UE y Fuel EU Maritime, que impactan una parte significativa del transporte marítimo.
En este contexto emerge la navegación autónoma. Los sistemas de inteligencia artificial permiten a las embarcaciones optimizar sus rutas en tiempo real, con variables como las condiciones meteorológicas, patrones de tráfico marítimo y eficiencia energética. Empresas punteras han desarrollado prototipos de buques capaces de reducir costos operativos entre 20% y 30%, a la vez que perfeccionan la seguridad marítima al minimizar el error humano.
Canarias ha reforzado en Bruselas su proyección en este ámbito. Una nueva edición de Diploinnova reunió a instituciones, centros de investigación, universidades, corporaciones y organizaciones europeas para favorecer vías de cooperación en torno a la economía azul. La jornada situó las capacidades ante agentes especializados en investigación marina, observación oceánica, energías renovables e hidrógeno, industria marítima, actividad portuaria, pesca y acuicultura. La observación oceánica, las energías renovables y la robótica figuran entre las fortalezas expuestas.