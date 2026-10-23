La Laguna blinda 68 casas terreras de su casco histórico para evitar su demolición

El procedimiento para proteger 68 casas terreras del centro histórico de La Laguna entra en su recta final, con la publicación ayer en el BOC de la aprobación inicial de la modificación menor del Plan Especial de Protección (PEP) del casco para incluir estos 68 inmuebles en su catálogo de edificios protegidos.
Además, se abre un periodo de información pública de 45 días hábiles en los que cualquier persona interesada (incluidos propietarios, colectivos ciudadanos, entidades y administraciones públicas) podrá examinar la documentación y formular las alegaciones, sugerencias o aportaciones que estime oportunas. Paralelamente, se solicitarán informes a las distintas administraciones sectoriales competentes, entre ellas el Cabildo y otros organismos afectados por razón de la materia o del territorio.
Una vez concluida esta fase, los servicios técnicos y jurídicos analizarán las alegaciones e informes recibidos con el objetivo de conformar el documento definitivo, que será elevado para su aprobación final, que corresponderá al Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo, según explicaron desde el área.
Asimismo, uno de los aspectos más relevantes de esta aprobación inicial “es que garantiza la preservación cautelar de estos inmuebles mientras se completa su tramitación”. Así, “desde la publicación del acuerdo, quedan suspendidos los procedimientos de otorgamiento de licencias que pudieran afectar a sus valores patrimoniales, evitando que puedan producirse transformaciones irreversibles durante el procedimiento”, afirmó el concejal de Ordenación del Territorio y consejero director de la Gerencia de Urbanismo, Adolfo Cordobés.
Esta medida cautelar tiene un plazo máximo de un año o, en su caso, hasta la aprobación definitiva del instrumento. Así, durante el periodo de vigencia de la suspensión, no podrán autorizarse actuaciones que supongan la demolición o alteraciones incompatibles con los valores objeto de protección, garantizando que el procedimiento de catalogación pueda desarrollarse con todas las garantías y sin riesgo de pérdida irreversible de los elementos patrimoniales identificados.
La normativa sí permite, no obstante, aquellas intervenciones indispensables de conservación, mantenimiento o consolidación necesarias para preservar los inmuebles y sus valores patrimoniales.
Desde 2020
Cabe recordar que la Gerencia de Urbanismo de La Laguna inició este procedimiento en el año 2020, aunque la complejidad de la tramitación ha dilatado la aprobación inicial de la modificación hasta ahora.
“La Laguna está realizando un importante esfuerzo para ampliar el conocimiento sobre su patrimonio construido, revisar los bienes susceptibles de protección y actualizar sus instrumentos urbanísticos. Esta incorporación es un paso más dentro de ese trabajo continuado de identificación, estudio y conservación del patrimonio cultural del municipio”, destacó Adolfo Cordobés.
Entre estos 68 inmuebles que se van a incorporar se encuentran diversas casas terreras tradicionales del casco histórico, cuya conservación contribuye a preservar la imagen urbana, la memoria colectiva y los valores excepcionales que justificaron la declaración del conjunto histórico lagunero como Patrimonio Mundial. “Estamos ante una actuación de marcado carácter técnico que responde al trabajo desarrollado durante los últimos años para seguir mejorando el catálogo de protección del conjunto histórico”, apuntó el concejal.