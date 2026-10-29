La Librería del Cabildo recibe a Yeray Barroso con ‘Esto de vivir la poesía’

La Librería del Cabildo, en la capital tinerfeña, organiza este jueves (18.30 horas) una nueva sesión de Café literario: la hora del rapsoda, con el poeta tinerfeño Yeray Barroso como protagonista. Con el título Esto de vivir la poesía, el encuentro lo presenta Roberto Toledo Palliser.
La cita propone acercarse a la poesía desde la experiencia de quien la escribe, pero también desde la lectura y la relación cotidiana. Barroso compartirá su manera de entender la creación poética y una trayectoria estrechamente vinculada a las letras canarias. Nacido en Tenerife en 1992, es graduado en Español: Lengua y Literatura por la Universidad de La Laguna y ha publicado tres poemarios. Con Ceremonia, aparecido en 2018, obtuvo el Premio Nuevas Escrituras Canarias.
INVESTIGACIÓN
Su trabajo se extiende también a la investigación y la recuperación de autores de las Islas. Fue editor literario de los cuentos de Josefina Zamora, reunidos en La mirada infinita, y dedicó su trabajo de fin de grado a Félix Francisco Casanova, con El don de Vorace: novela lírica y actitud posmoderna.