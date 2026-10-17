La magia del rey del pop regresó a Santa Cruz de Tenerife con ‘This is Michael’

La explanada del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife se convirtió ayer en un escenario dedicado a la música y al legado de Michael Jackson con la llegada de This is Michael, el espectáculo internacional que recupera la esencia de uno de los artistas más influyentes de todos los tiempos. Ante más de 5.000 asistentes, la producción ofreció un recorrido por las canciones y coreografías que marcaron la trayectoria del rey del pop, en una noche que combinó nostalgia, música y emoción.
LENNY JAY
Con Lenny Jay al frente, This is Michael desplegó una puesta en escena concebida para recrear la fuerza de los grandes conciertos de Michael Jackson. La interpretación vocal, el vestuario y los movimientos del artista, junto al acompañamiento de músicos y bailarines, recuperaron muchos de los elementos que hicieron de sus actuaciones en directo un referente mundial.
El repertorio llevó al público por diferentes etapas de la carrera del cantante estadounidense. Canciones que han trascendido generaciones y fronteras volvieron a sonar en directo, recordando la capacidad de Michael Jackson para transformar la música popular a través de su particular combinación de pop, soul y funk.
Uno de los momentos más destacados llegó con los icónicos Smooth Criminal y Dangerous, que hicieron cantar y bailar al público. La emoción continuó con Bad y el clímax llegó con Thriller, cuya puesta en escena recuperó la estética, las coreografías y la atmósfera que convirtieron esta canción en uno de los momentos más reconocibles de la carrera del artista.
Para muchos asistentes, el espectáculo supuso también un viaje al pasado, hasta aquel histórico concierto que Jackson ofreció en Tenerife hace 33 años, en 1993. Una actuación que permanece en la memoria de la Isla y cuyo recuerdo cobró vida sobre el escenario junto al Palmetum. This is Michael permitió revivir parte de la magia de aquella noche y acercarla a nuevas generaciones que no tuvieron la oportunidad de presenciarla.
La programación de la tarde también reservó un espacio para la música hecha en Canarias con las actuaciones de Kim Simmons y Rebel Free Souls, los dos proyectos seleccionados en la nueva edición de Talentos en Mar Abierto, iniciativa impulsada por Festival Mar Abierto para descubrir, apoyar y dar visibilidad a artistas emergentes.
Kim Simmons llevó al escenario una propuesta marcada por los ritmos del jazz y el soul, con una interpretación cargada de emoción. La banda grancanaria Rebel Free Souls aportó un directo que fusionó influencias del soul, el funk, el reggae y el jazz, entre otros estilos.