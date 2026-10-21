‘La memoria compartida’ llega al Espacio La Granja por el Día de las Bibliotecas

Tres personas mayores comparten episodios de sus vidas que jóvenes firmas convierten en historias literarias. Esta es la propuesta de La memoria compartida, una actividad organizada con motivo del Día de las Bibliotecas que pone en diálogo a distintas generaciones a través del recuerdo y la creación literaria. La cita es hoy miércoles (19.00 horas) en el Espacio La Granja de Santa Cruz de Tenerife, con entrada libre hasta completar el aforo.
El público conocerá las historias que han inspirado las tres obras inéditas escritas para la ocasión y disfrutará de su lectura a cargo de quienes las han creado. En esta cuarta edición, las autoras Kenia Martín Padilla y Laura Cabrera de la Rosa, junto a Kalius, transformarán los testimonios de las personas mayores en creaciones literarias. El encuentro contará con la participación especial de la poeta y narradora Isabel Expósito y estará conducido por la actriz Lidia Franco.