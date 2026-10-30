La Salita programa la obra ‘Deserto’, un tributo teatral al escritor Roberto Bolaño

La Salita, el programa teatral del Auditorio de Tenerife, propone para este fin de semana en la capital tinerfeña Deserto, de la compañía brasileña Polifônica, un homenaje al escritor Roberto Bolaño. Las funciones tendrán lugar este viernes y mañana sábado, a partir de las 19.30 horas, y el domingo, desde las 12.00 horas. Tras la primera función tendrá lugar un coloquio de la compañía con el público asistente. Las entradas tienen un coste de ocho euros. El espectáculo se desarrolla en portugués brasileño con sobretítulos en español.
La obra de Roberto Bolaño (1953-2003) cobra vida en escena, a partir de fragmentos de libros, entrevistas y memorias del autor chileno, considerado uno de los más grandes escritores latinoamericanos del siglo XXI. El actor Rodrigo Bolzan encarna al escritor prestando su cuerpo y voz a extractos de obras como La universidad desconocida, 2666, El gaucho insufrible, Entre paréntesis y Bolaño por sí mismo.
Intenso, con humor y provocador, el Bolaño de Deserto envuelve al espectador en sus inquietudes y propone una reflexión colectiva: ¿cuál es el papel del artista y de la creación poética en medio de la violencia del mundo contemporáneo?
Entre poemas, cuentos, crónicas, conferencias y entrevistas, se revelan las inquietudes existenciales y artísticas de Bolaño, especialmente en sus últimos años, cuando, ya enfermo, se dedicó intensamente a la creación. La obra se centra en el viaje del poeta: un hombre en tránsito, nacido en Chile, que pasa por México y se establece en España, un viaje marcado por el desplazamiento, el exilio, el desamparo y el rechazo a las normas del sistema.
El director y dramaturgo Luiz Felipe Reis propone una dramaturgia expandida en la que teatro, literatura, música, imagen y performance se entrelazan para crear un discurso singular y propio. El espectáculo no adapta la obra de Bolaño, sino que la descompone y la reescribe desde la escena con fragmentos de novelas, entrevistas y textos del autor.
Luiz Felipe Reis es director, dramaturgo, investigador y creador audiovisual, y, junto a Julia Lund, fundó la compañía Polifônica. Su trabajo se sitúa en la intersección entre el teatro contemporáneo, el ensayo y las prácticas interdisciplinarias. Formado también como crítico cultural y periodista, en su trayectoria destaca asimismo una investigación constante sobre dispositivos escénicos.
Desde 2015, Polifônica se dedica a una práctica de investigación estética y temática centrada en los conceptos de polifonía escénica y contrascenas al Antropoceno. En conjunto, estas nociones pretenden fomentar la experimentación con diferentes enfoques artísticos y respuestas al antropocapitaloceno, es decir, a las perturbaciones ecológicas, sociales y políticas generadas por las estructuras ideológicas antropocéntricas, colonialistas, capitalistas y neoliberales.
Las entradas, a un precio de ocho euros, de cinco para menores de 30 años, se pueden adquirir en el sitio web www.auditoriodetenerife.com, en la taquilla, en el horario habitual de lunes a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y sábados, de 10.00 a 14.00 horas, y de forma telefónica llamando al 902 317 327 en el mismo horario. La próxima propuesta de La Salita es Cariño malo, de la compañía Ministerio de la Belleza, que tendrá lugar los días 6, 7 y 8 de noviembre.