Las mejores canciones de The Beatles sonarán este viernes en Tito’s Teatro

La música de The Beatles volverá a sonar este viernes en Tito’s Teatro de Casa Ábaco, situado en el Camino del Durazno, 65, en el Puerto de la Cruz. El escenario recibirá a The Beatless, una formación tributo que recupera el legado del célebre cuarteto de Liverpool a través de una selección de sus canciones más recordadas. El concierto comenzará a las 20:30 horas y las entradas están disponibles en www.casaabaco.com.
Integrado por cuatro músicos reconocidos de la escena canaria, The Beatless propone un homenaje a una de las bandas más influyentes de la historia del rock. Su espectáculo combina la evocación de una época irrepetible con la capacidad de conectar con nuevas generaciones que descubren en estas composiciones una música que mantiene intacta su vigencia.
La propuesta está pensada para públicos de todas las edades y ofrece un viaje musical por algunos de los grandes éxitos de The Beatles, con canciones que forman parte de la memoria colectiva y que continúan conquistando a oyentes de distintas generaciones.
La formación actual está integrada por Nauzet Hernández, a la voz; Gabriel Cruz, al bajo y la voz; Jonay Martín, a la guitarra y la voz, y Pier Blasi, a la batería. Juntos, los cuatro músicos recrean el universo sonoro del grupo británico en un recorrido que combina nostalgia, energía y reconocimiento a un repertorio fundamental para entender la evolución de la música popular contemporánea.